Lech Poznań surowo ukarany! UEFA nie oszczędziła mistrza Polski

Lech Poznań został surowo ukarany przez UEFA w związku z dwumeczem 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów z AGF Aarhus. W konsekwencji jedna z trybun zostanie zamknięta na najbliższy domowy mecz, a Niels Frederiksen nie będzie mógł wspierać drużyny z poziomu murawy.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech bez Frederiksena w najbliższym meczu

Lech Poznań marzył o awansie do Ligi Mistrzów, ale już pierwsza przeszkoda okazała się nie do przeskoczenia. Mistrzowie Polski przegrali dwumeczu z AGF Aarhus po serii rzutów karnych i pożegnała się z szansami gry w najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywkach. Teraz powalczy w ramach 3. rundy eliminacji Ligi Europy. Już w najbliższy czwartek Kolejorz podejmie przed własną publicznością KI Klaksvik. Zanim do tego dojdzie, Lech poznał bolesny werdykt UEFA w związku z zakończonym dwumeczem z Duńczykami.

Niespełna rok temu UEFA ukarała Lecha za mecz z Crveną zvezda zamknięciem trybuny II, natomiast ta kara została zawieszona na dwa lata. Teraz została odwieszona – to konsekwencje zachowania kibiców, którzy podczas meczu z AGF Aarhus użyli środków pirotechnicznych.

W najbliższym spotkaniu Lech będzie musiał sobie poradzić bez wsparcia najbardziej zagorzałej grupy kibiców. Dodatkowo ma zapłacić 60 tysięcy euro grzywny. To nie koniec – z wysokości boiska drużynie nie pomoże też Niels Frederiksen, który otrzymał karę zawieszenia. To z kolei skutek opóźnienia rozpoczęcia meczu.

Lech Poznań podejmie na własnym terenie Klaksvik w czwartek 7 sierpnia o godzinie 19:00.