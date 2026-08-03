Milan może rozstać się z napastnikiem. Porto wróciło do rozmów

Milan nie zamyka tematu przyszłości Santiago Gimeneza. Jak informuje Calciomercato, FC Porto ponownie zgłosiło się po reprezentanta Meksyku, a trener Francesco Farioli widzi w nim jednego z głównych kandydatów do wzmocnienia ataku.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Porto przekonuje Gimeneza, ale Milan stawia warunki

Milan oficjalnie tłumaczy nieobecność Santiago Gimeneza na zgrupowaniu w Australii trwającą rehabilitacją po urazie, który doskwierał mu również podczas mistrzostw świata. Napastnik pracuje indywidualnie w Milanello, aby jak najszybciej wrócić do dyspozycji Rubena Amorima. W tle cały czas pojawiają się jednak kolejne informacje dotyczące jego przyszłości.

FC Porto ponownie nawiązało kontakt z Milanem w sprawie 25-letniego napastnika. Portugalski klub interesował się nim już wcześniej, ale po sprowadzeniu Andre Silvy temat wyraźnie przycichł. Teraz sytuacja uległa zmianie. Problemy zdrowotne Samu Aghehowy Omorodiona sprawiły, że Francesco Farioli ponownie poprosił o sprowadzenie napastnika, który zwiększy siłę ofensywy.

Jak podają portugalskie źródła, doszło również do bezpośredniego kontaktu pomiędzy Fariolim i Gimenezem. Włoski szkoleniowiec miał przedstawić piłkarzowi swoją wizję oraz zapewnić go o ważnej roli w zespole. W negocjacjach uczestniczy także agent Jorge Mendes, który prowadzi rozmowy z obiema stronami.

Na razie największą przeszkodą pozostaje formuła transferu. Porto zaproponowało wypożyczenie z opcją wykupu i taka oferta nie satysfakcjonuje Milanu. Rossoneri mogą rozważyć rozstanie z napastnikiem tylko wtedy, gdy w umowie znajdzie się obowiązek wykupu, nawet jeśli będzie uzależniony od spełnienia określonych warunków sportowych. Na ten moment rozmowy trwają, ale porozumienie nie zostało jeszcze osiągnięte.