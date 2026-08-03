Man Utd wchodzi w decydującą fazę letniego okna transferowego. Czerwone Diabły mają szeroką listę celów i chcą wzmocnić skład przed walką na krajowym oraz europejskim froncie.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Oni mogą zmienić oblicze Manchesteru United. Lista robi wrażenie

Man Utd przygotował plan na najbliższe tygodnie. Jak informuje talkSPORT, klub z Old Trafford monitoruje aż osiem nazwisk, które mogą wzmocnić drużynę Michaela Carricka przed startem nowego sezonu Premier League oraz powrotem do Ligi Mistrzów.

Priorytetem dla angielskiego giganta pozostaje wzmocnienie środka pola i defensywy. Jednym z głównych kandydatów jest Carlos Baleba z Brighton. Kameruńczyk odpowiada profilowi zawodnika, którego szukają sternicy Czerwonych Diabłów, czyli silnego fizycznie, dynamicznego i gotowego do gry na najwyższym poziomie. Problemem może być jednak cena, ponieważ Mewy mają oczekiwać ponad 75 milionów funtów za piłkarza.

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Na liście znajduje się również Tyler Adams z Bournemouth. Reprezentant Stanów Zjednoczonych ma za sobą udany mundial i zna realia Premier League, jednak jego klub nie zamierza łatwo rezygnować z pomocnika. Man Utd interesował się także Alexem Scottem, ale wysoka wycena Bournemouth miała skutecznie ostudzić zainteresowanie.

Czerwone Diabły wciąż obserwują także sytuację w Realu Madryt. W kręgu zainteresowań pozostają Aurelien Tchouameni oraz Eduardo Camavinga. Pierwszy jest blisko nowej umowy z Królewskimi, natomiast w przypadku drugiego pytania budziłyby jego problemy zdrowotne i potencjalnie wysoki koszt transferu.

Michael Carrick chce więcej jakości

Manchester szuka również wzmocnień na innych pozycjach. Klub monitoruje Lewisa Halla z Newcastle oraz Mylesa Lewisa-Skelly’ego z Arsenalu. Obaj zawodnicy mogą występować na lewej stronie defensywy, a dodatkowo oferują dużą wszechstronność.

W ofensywie uwagę działaczy przyciągają natomiast Iliman Ndiaye z Evertonu oraz Ismaila Sarr z Crystal Palace. Pierwszy może grać na kilku pozycjach w ataku, natomiast 28-latek zachwycił ostatnim sezonem, zdobywając 21 bramek w 45 spotkaniach.

Okno transferowe potrwa do 2 września, a Manchester United nadal ma przed sobą wiele decyzji. Michael Carrick chce zbudować zespół zdolny do rywalizacji na kilku frontach.