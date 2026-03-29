Jop mocno na niego liczy. To będzie nowy lider Wisły?

09:25, 29. marca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Gazeta Krakowska

Wisła Kraków przegrała w sparingu z Podhalem Nowy Targ, ale pozytywnym była gra Marko Bozicia. Trener Mariusz Jop z dużym entuzjazmem wypowiedział się o jego dyspozycji.

Marko Bozić
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Marko Bozić

Wisła będzie mieć nową gwiazdę? Forma stale rośnie

Wisła Kraków przegrała w sobotnim sparingu z Podhalem Nowy Targ 1-3. Z pewnością nie jest to dobry wynik w rywalizacji z drugoligowcem, choć Mariusz Jop niespecjalnie się nim przejmuje. Uważa, że zespół zagrał na dobrym poziomie intensywności i płynności, a to było w tym momencie najważniejsze.

Oczywiście forma Białej Gwiazdy martwi kibiców, którzy chcą, aby ta wreszcie wydostała się z pierwszej ligi. Na domiar złego, na dłuższy czas z gry wypadł Jordi Sanchez, który nabawił się poważnej kontuzji. Większość ofensywnych piłkarzy Wisły nie spisuje się najlepiej, ale do pozytywów należy zaliczyć grę Marko Bozicia. W sparingu z Podhalem zanotował asystę, a wcześniej w rywalizacji z Odrą Opole trafił do siatki. Jop wierzy, że skrzydłowy będzie ważną postacią całej drużyny.

– Jeżeli mówimy o Marko to faktycznie, dał fajną asystę. Wygrał dużo pojedynków, dobrze pracował w obronie. Ogólnie pokazał, że jest gotowy do tego, żeby grać całe dziewięćdziesiąt minut w dobrej intensywności, w dobrej pracy i to mnie cieszy, bo tak jak mówiłem, że już w okresie przygotowawczym był to piłkarz, który pokazywał, że można na niego liczyć, jest w dobrej dyspozycji. Cieszę się, że po tej przerwie, spowodowanej kontuzją właśnie wraca do takiej dobrej formy – przyznał Jop w rozmowie dla „Gazety Krakowskiej”.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości