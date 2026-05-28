Chrobry Głogów bliżej awansu do Ekstraklasy. Zdecydowały rzuty karne!

Chrobry Głogów okazał się lepszy w rzutach karnych w spotkaniu z ŁKS-em Łódź. Piłkarze Łukasza Becelli w finale baraży o Ekstraklasę zmierzą się z Wieczystą Kraków lub Polonią Warszawa.

PressFocus Na zdjęciu:

Awans Chrobrego do finału baraży

Chrobry Głogów w czwartkowe popołudnie podejmował ŁKS Łódź w półfinale baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy. Bezpośredni awans w tym sezonie wywalczyły wcześniej Wisła Kraków oraz Śląsk Wrocław. Natomiast w drugim półfinale rywalizują Wieczysta Kraków i Polonia Warszawa.

Na stadionie przy ul. Wita Stwosza zasiadł komplet kibiców. Dla gospodarzy był to jeden z najważniejszych meczów ostatnich lat i szansa na historyczny awans. Chrobry w ostatnich sezonach systematycznie budował swoją pozycję na poziomie zaplecza. Z kolei ŁKS przystąpił do meczu z jasnym celem – powrotem do Ekstraklasy po dwóch sezonach gry na jej zapleczu.

W pierwszej połowie spotkanie nie stało na wysokim poziomie, a gra toczyła się głównie w środkowej strefie boiska. Gospodarze próbowali przejąć inicjatywę, jednak ŁKS skutecznie się bronił. Po zmianie stron zespół z Łodzi zaprezentował się z lepszej strony, częściej dochodząc do sytuacji ofensywnych.

W 61. minucie Mateusz Wysokiński precyzyjnie dośrodkował z rzutu rożnego. Andreu Arasa najwyżej wyskoczył w polu karnym i celnym strzałem głową wyprowadził Łodzian na prowadzenie. Dla hiszpańskiego pomocnika było to czwarte trafienie w tym sezonie.

ARASA! Goście otwierają wynik meczu! 🔥



👉 Oglądaj wszystkie mecze na @sport_tvppl,

w aplikacji mobilnej lub Smart TV 📺 pic.twitter.com/WGmSXJbJ1Y — Betclic 1 Liga (@_1liga_) May 28, 2026

Tymczasem w 76. minucie genialnym uderzeniem zza pola karnego popisał się Kacper Laskowski i Chrobry doprowadził do wyrównania. W dogrywce Głogowianie byli bliscy trafienia, ale Łukasz Bomba fantastycznie obronił uderzenie. O losach spotkania musiała zdecydować seria rzutów karnych. W niech lepszą skutecznością wykazali się piłkarze Chrobrego i awansowali do finału baraży.

Ależ huknął Kacper Laskowski! 💥



Kapitalny gol, który może uratować marzenia Chrobrego Głogów o finale baraży o Ekstraklasę!



📲 Oglądaj dogrywkę meczu z ŁKS-em Łódź ▶️ https://t.co/OBU3H1jtPa pic.twitter.com/VpUEbcNPSR — TVP SPORT (@sport_tvppl) May 28, 2026

Chrobry Głogów – ŁKS Łódź 1:1 (0:0) k. 5:4

0:1 Andreu Arasa 61′

1:1 Kacper Laskowski 76′