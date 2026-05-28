Real znalazł nowe miejsce dla Endricka. Mourinho ma jasny plan

Real Madryt coraz poważniej rozważa nową rolę dla Endricka w przyszłym sezonie. Brazylijczyk po świetnym wypożyczeniu do Olympique Lyon wróci latem do Madrytu i może stać się ważnym elementem zespołu Jose Mourinho.

Real Madryt z dużą uwagą obserwował rozwój Endricka podczas jego pobytu we Francji. Młody napastnik odbudował formę w Olympique Lyon i stał się jednym z największych pozytywnych zaskoczeń ostatnich miesięcy. W 21 spotkaniach zdobył osiem bramek i zanotował osiem asyst.

Według informacji przekazanych przez „AS” władze Królewskich widzą Endricka przede wszystkim jako opcję na prawe skrzydło. To dość zaskakujący scenariusz, ponieważ Brazylijczyk najlepiej czuje się jako środkowy napastnik. W Lyonie występował jednak na obu pozycjach i potrafił odnaleźć się w różnych rolach.

Statystyki pokazują jednak, że zdecydowanie skuteczniejszy był w środku ataku. Jako centralny napastnik zdobył pięć bramek i zanotował cztery asysty w ośmiu meczach. Na skrzydle jego liczby były nieco słabsze.

Real Madryt ma jednak jasno określony plan dotyczący ofensywy. Liderem ataku pozostanie Kylian Mbappe, dlatego dla Endricka może zabraknąć miejsca w centrum. To właśnie dlatego klub analizuje możliwość ustawiania Brazylijczyka bliżej prawej strony boiska.

W Madrycie duże znaczenie przywiązują również do nadchodzących mistrzostw świata. Carlo Ancelotti ma widzieć Endricka jako ważną postać reprezentacji Brazylii. Jeśli piłkarz potwierdzi wysoką formę podczas mundialu, jego sytuacja na Santiago Bernabeu może zmienić się jeszcze bardziej.