Opuści Legię, może zostać w Ekstraklasie. Kolejny klub w walce o pomocnika

Adkonis zamieni Legię na Piasta? W grze też Lechia

Legia Warszawa decyduje w sprawy utalentowanych zawodników, którzy ostatnie miesiące spędzili na wypożyczeniach w Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Pod okiem Marka Papszuna mają trenować Mateusz Szczepaniak oraz Oliwier Olewiński, natomiast Jakub Adkonis najprawdopodobniej opuści stolicę Polski. Wszystko wskazuje na to, że wygasająca umowa pomocnika nie zostanie przedłużona.

Adkonis nie miał dotąd okazji zaistnieć w ekipie z Warszawy. Dla Legii rozegrał dwa mecze na początku poprzedniego sezonu – później trafił na wypożyczenie do Ruchu Chorzów. Minionego lata natomiast dołączył do Pogoni Grodzisk Mazowiecki, co było elementem współpracy między tymi dwoma klubami. Na zapleczu Ekstraklasy 18-latek uzbierał 30 występów, notując w nich dwie bramki oraz dwie asysty.

Choć Adkonis zebrał dobre recenzje, nie będzie kontynuował kariery w Legii. Zamiast tego może dołączyć do innego klubu Ekstraklasy. Do tej pory ujawniono jedynie informacje o staraniach ze strony Lechii Gdańsk, natomiast po jej spadku ten temat mógł się nieco skomplikować. „Przegląd Sportowy Onet” przedstawił drugi potencjalny kierunek przeprowadzki młodzieżowego reprezentanta Polski – interesuje się nim Piast Gliwice.

Piast ma po swojej stronie istotny argument w postaci gry w Ekstraklasie, czego nie można powiedzieć o Lechii. W ciągu najbliższych tygodni przyszłość Adkonisa powinna się wyjaśnić.