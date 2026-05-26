ŁKS Łódź opublikował ważny komunikat. Pierwszoligowiec postanowił przedłużyć kontrakt z Łukaszem Wiechem. Nowa umowa środkowego defensora będzie obowiązywała do 30 czerwca 2027 roku.

Oficjalnie: Łukasz Wiech na dłużej w ŁKS-ie Łódź

ŁKS Łódź wciąż ma szansę awansować do PKO Ekstraklasy. Drużyna Grzegorza Szoki zagra w barażach, gdzie w półfinale zagra na wyjeździe z Chrobrym Głogów. Tymczasem we wtorkowe popołudnie pierwszoligowiec wystosował ważny komunikat. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono przedłużenie kontraktu z Łukaszem Wiechem.

Doświadczony obrońca będzie kontynuował grę w ŁKS-ie Łódź w następnym sezonie. Kontrakt 29-latka będzie obowiązywał do 30 czerwca 2027 roku. Wychowanek Śląska Wrocław od dwóch lat broni barw łódzkiego klubu. Kibicom Rycerzy Wiosny dał się poznać jako solidny zawodnik na rozgrywki Betclic 1. Ligi.

– Łukasz Wiech ma za sobą bardzo trudny rok, głównie ze względu na problemy zdrowotne i długą przerwę od regularnego grania. Wierzymy jednak, że pod okiem trenera Grzegorza Szoki będzie stopniowo wracał do swojej optymalnej dyspozycji i pomoże drużynie w nadchodzącym sezonie – powiedział dyrektor sportowy ŁKS-u Łódź, Radosław Mozyrko, na łamach strony klubowej.

Łukasz Wiech w poprzednim sezonie wystąpił tylko trzykrotnie na boiskach Betclic 1. Ligi. Problemy zdrowotne defensora sprawiły, że tak rzadko oglądaliśmy go na placu boju.