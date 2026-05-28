Inter blisko porozumienia z Liverpoolem. Pomocnik zmieni klub

Inter Mediolan intensywnie pracuje nad sprowadzeniem Curtisa Jonesa z Liverpoolu. Rozmowy między klubami nabierają tempa i jest coraz bliżej porozumienia.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Curtis Jones zostanie zawodnikiem Interu Mediolan

Inter chce przebudować środek pola przed nowym sezonem i właśnie dlatego Curtis Jones stał się jednym z głównych celów transferowych. Według informacji przekazanych przez „La Gazzetta dello Sport” pomocnik Liverpoolu jest obecnie numerem jeden na liście życzeń Nerazzurrich.

Anglik trafił do akademii The Reds jako dziewięciolatek i rozegrał już 228 spotkań w pierwszym zespole. Jego kontrakt obowiązuje jeszcze tylko przez rok, dlatego włoski klub liczy na wykorzystanie sytuacji podczas letniego okna transferowego.

Inter próbował sprowadzić zawodnika już zimą, ale wtedy nie udało się osiągnąć porozumienia. Teraz rozmowy zostały wznowione, a przedstawiciele obu klubów spotkali się w środę w Monte Carlo. Według włoskich mediów negocjacje zmierzają w dobrym kierunku.

Liverpool oczekuje za swojego piłkarza około 30 milionów euro, a kwota może wzrosnąć nawet do 35 milionów euro. Inter jest gotowy zapłacić około 22 milionów euro oraz dodatkowe bonusy, które mogłyby podnieść wartość transferu do 25 milionów euro.

Jednym z najważniejszych punktów rozmów pozostaje klauzula dotycząca przyszłej sprzedaży zawodnika. Inter chciałby ograniczyć jej wysokość do minimum, ale Liverpool domaga się większego procentu od kolejnego transferu Jonesa. To właśnie ten element może zdecydować o finalnym porozumieniu między klubami.