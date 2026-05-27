Play-offy 1. Ligi: kto zagra o awans do Ekstraklasy? Propozycja kuponu na czwartek

Chrobry Głogów vs ŁKS Łódź
Na początek zajrzymy na stadion w Głogowie, gdzie miejscowy Chrobry zmierzy się z Łódzkim Klubem Sportowym. Pojedynek ten rozpocznie się o godzinie 17:30. W tym sezonie obie drużyny zmierzyły się ze sobą trzy razy. W obu ligowych starciach górą był Chrobry, natomiast w 1/32 finału Pucharu Polski lepszy okazał się ŁKS, który zwyciężył 5:3 po dogrywce.
Chrobry: drugie podejście na szczyt
Zespół z Dolnego Śląska po raz drugi w historii przystąpi do walki w play-offach o awans do Ekstraklasy. Wcześniej team ten bił się o promocję w kampanii 2021/22 i był o krok od sukcesu, ponieważ przegrał 2:3 po dogrywce z Koroną Kielce. W tym sezonie Głogowianie zajęli czwarte miejsce w tabeli, cały czas solidnie punktując i utrzymując się w górnej części stawki. Zespół trenera Łukasza Becelli gra piłkę zrównoważoną i bardzo poukładaną, dlatego jest niewygodnym rywalem dla wszystkich zespołów ligi. Dziś z pewnością postara się skorzystać atut własnego stadionu i powalczyć o awans do finałowej potyczki.
ŁKS: Rycerze Wiosny nie tylko z nazwy
Łódzki Klub Sportowy w swoim trzecim roku gry w na zapleczu Ekstraklasy nie ukrywa, że jego celem jest powrót do elity. Od samego początku sezonu Łodzianie grali jednak w kratkę, przez co utknęli na spory czas w środkowej części stawki. Finalnie nawiązali oni do swojego przydomka i pokazali, że są prawdziwymi „Rycerzami Wiosny”, ponieważ końcówkę sezonu zanotowali naprawdę udaną, dzięki czemu wdarli się do strefy premiowanej grą w play-offach, zajmując piąte miejsce. Na koniec sezonu pokonali oni 3:1 Górnika Łęczna, pokazując, że nie brakuje im potencjału w ofensywnie, który na pewno postarają się uwidocznić podczas dzisiejszego starcia.
Co obstawiam?
W teorii większe szanse na zwycięstwo w tym meczu mają przyjezdni. Mimo iż Chrobry uplasował się wyżej w tabeli 1. Ligi, to jednak na papierze ŁKS dysponuje mocniejszym składem. Sam jednak nie zdecyduję się tutaj na grę na strony, a zamiast tego pójdę w bramki obu drużyn. Zarówno Chrobry, jak i ŁKS wiedzą, jak zdobywać gole, na co dowodem jest odpowiednio 48 i 56 bramek zdobytych w 34 ligowych meczach. Warto pamiętać też, że we wszystkich trzech bezpośrednich meczach w tym sezonie padał wynik BTTS, dlatego takim typem otwieram swój dzisiejszy kupon.
Wieczysta Kraków vs Polonia Warszawa
O godzinie 20:30 dojdzie z kolei do starcia Wieczystej Kraków z Polonią Warszawa. Zespół z Krakowa tym razem w roli gospodarza zagra na stadionie krakowskiej Wisły, nie zaś – jak dotychczas – w Sosnowcu. Bezpośrednie starcia obu drużyn w tym sezonie kończyły się wygranymi ekip grających na wyjeździe. Jesienią przy Konwiktorskiej Wieczysta rozbiła Polonię 6:1, zaś na wiosnę Czarne Koszule wzięły rewanż i zwyciężyły 2:1.
Wieczysta: niejasna przyszłość, ale jeden cel: awans
Sytuacja wokół drużyny Wieczystej jest bardzo dynamiczna. Podopieczni trenera Kazimierza Moskala prezentują się bardzo dobrze i z czysto sportowego punktu widzenia całkowicie zasłużyli na zajęte trzecie miejsce w tabeli, tyle że klub nie nadąża za formą sportową, jeżeli chodzi o zaplecze infrastrukturalne, przez co pierwotnie nie otrzymał licencji na grę w Ekstraklasie. Spowodowało to wątpliwości, czy w związku z tym Wieczysta w ogóle powinna przystępować do play-offów, lecz na ten moment nic nie stoi na przeszkodzie, by wzięła w nich udział, więc dziś powalczy o awans do finałowego starcia. Ostatnie mecze tej drużyny to bardzo dobra forma, która zaowocowała zaledwie jedną porażką w ośmiu kolejkach. Jest to ekipa grająca bardzo ofensywnie i zdobywająca wiele goli, na co dowodem jest aż 70 strzelonych bramek w sezonie zasadniczym.
Polonia: rzutem na taśmę
Polonia od lat znajduje się w cieniu warszawskiej Legii, lecz teraz ma szansę, by spróbować się z niego wydostać. Po raz ostatni klub ten w elicie grał w sezonie 2012/13, kiedy to upadł i został zdegradowany na piąty poziom rozgrywkowy, skąd powoli się podnosił. Na poziomie 1. Ligi Czarne Koszule występują trzeci sezon, lecz do play-offów przystąpią po raz drugi. W ubiegłym sezonie – podobnie jak tym razem – zajęły one szóste miejsce, lecz uległy późniejszemu beniaminkowi Ekstraklasy, Wiśle Płock w półfinałowym starciu. W bieżącej kampanii – a przede wszystkim w jej ostatniej kolejce – ekipie trenera Mariusza Pawlaka nie zabrakło szczęścia, ponieważ dzięki bramce na 2:1 z Odrą Opole w ostatnich sekundach meczu udało jej się wyprzedzić Ruch Chorzów i zająć szóste miejsce w tabeli. Dziś przed Polonią kolejne trudne spotkanie.
Co obstawiam?
W tym przypadku w roli dość wyraźnych faworytów należy obsadzić Wieczystą. Abstrahując od niepewnej sytuacji tego klubu, jego forma sportowa jest bardzo dobra i zasłużył on na miejsce na ligowym podium dlatego trudno dziwić się, że będzie faworytem nadchodzącego spotkania. Z drugiej strony Polonia to drużyna bardzo nieustępliwa i ambitna, dlatego przyjedzie do Krakowa w celu wywalczenia awansu do finału play-offów. W tym meczu obstawiam typ identyczny, jak w przypadku poprzedniego starcia, czyli BTTS. Sądzę, że Wieczysta zagra typowy dla siebie, ofensywny futbol, w którym dobrze odnajdują się również Czarne Koszule, dlatego obstawić tutaj trafienia z obu stron.
Mój kupon na czwartek 28 maja
