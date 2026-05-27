Miedź Legnica stawia na ciągłość. Decyzja zapadła

Miedź Legnica zdecydowała o przyszłości Janusza Niedźwiedzia. Klub potwierdził, że trener pozostanie na stanowisku także w sezonie 2026/27, kontynuując projekt zespołu.

Janusz Niedźwiedź na dłużej trenerem Miedzi Legnica

Miedź Legnica informację o przedłużeniu współpracy z aktualnym szkoleniowcem przekazała za pośrednictwem oficjalnego profilu klubu na Facebooku. W komunikacie podkreślono, że decyzja jest elementem długofalowej strategii budowania stabilnej drużyny, która ma w kolejnych sezonach walczyć o wysokie cele i umocnić swoją pozycję na ligowej mapie.

Janusz Niedźwiedź pracuje w Legnicy od 5 sierpnia 2025 roku i od tego czasu odpowiada za przebudowę zespołu oraz wdrażanie własnej koncepcji gry. Szkoleniowiec stopniowo wprowadzał swoje rozwiązania taktyczne, koncentrując się na poprawie organizacji gry oraz większej intensywności w działaniach zespołu. Klub podkreśla, że współpraca układa się w sposób satysfakcjonujący dla obu stron.

Przedłużenie kontraktu na sezon 2026/27 ma być sygnałem, że Miedź stawia na stabilizację i konsekwencję w realizacji projektu sportowego. Władze klubu wierzą, że ciągłość pracy sztabu szkoleniowego przełoży się na lepsze wyniki oraz większą powtarzalność w grze drużyny.

Janusz Niedźwiedź pozostaje trenerem Miedzi w sezonie 2026/2027 🤝 pic.twitter.com/TEd66GDAwZ — MKS Miedź Legnica (@MiedzLegnica) May 27, 2026

W nadchodzącym sezonie celem zespołu z Betclic 1. Ligi będzie dalszy rozwój młodszych zawodników oraz poprawa wyników w rozgrywkach ligowych. Niedźwiedź ma kontynuować pracę nad wypracowanym stylem gry, który ma stać się fundamentem długoterminowej strategii Miedzi Legnica.

Decyzja o pozostaniu trenera wpisuje się w trend budowania stabilnych projektów sportowych. Opiera się on jednocześnie na zaufaniu i dłuższej współpracy między klubem a szkoleniowcem.