Real Madryt zaplanował wielkie transfery. Ujawniono szczegóły

Real Madryt zaplanował na lato dwa wielkie transfery. Tak wynika z zapowiedzi Enrique Riquelme, czyli kandydata na prezydenta klubu. Jak podaje ESPN, ich nazwiska zostaną ujawnione w sobotę.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Realu Madryt

Real Madryt wybrał dwa transfery. W sobotę wielkie ogłoszenie

Real Madryt w najbliższych tygodniach wybierze kolejnego prezydenta klubu na kadencję 2026-2031. Do wyborów przystąpi dwóch kandydatów. Florentino Perez będzie ubiegał się o kolejną reelekcję, a jego kontrkandydatem jest Enrique Riquelme.

Podejście obu działaczy do kampanii wyborczej jest odmienne. Perez na każdym kroku podkreśla, że za jego rządów Królewscy stali się najbogatszym i najlepszym klubem na świecie. Riquelme obiecuje złote góry w postaci wielkich transferów.

Jak podaje ESPN, kandydat na prezydenta Realu Madryt w sobotę ujawni swój projekt sportowy. Jednocześnie ma ogłosić nazwiska zawodników, których planuje sprowadzić. Nie tak dawno zapowiadał dwa duże transfery. „Już w tę sobotę ujawnimy nasz projekt. Przedstawimy nazwiska. Niektórzy piłkarze, z którymi jesteśmy dogadani, to bez wątpienia „game changer”. Ludzie powinni zwrócić uwagę, ponieważ ci zawodnicy naprawdę zadowolą kibiców” – mówił Riquelme.

Niewykluczone, że jednym z nich może być Rodri, o którym hiszpański działacz mówił ostatnio w samych superlatywach. Część mediów sugeruje także, że chodzi o Erlinga Haalanda. Dodatkowo kandydat na prezydenta ma mieć przygotowane nazwisko nowego trenera. Nie ujawnił, o kogo chodzi, ale dodał, że nigdy nie pracował w roli szkoleniowca Los Blancos.

Wybory na prezydenta Realu Madryt odbędą się w niedzielę (7 czerwca).