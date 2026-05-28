Barcelona się nie zatrzymuje! Kolejna gwiazda o krok od transferu

20:17, 28. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

FC Barcelona szaleje na rynku transferowym. Dopiero co ściągnęli Anthony'ego Gordona, a już są blisko kolejnego wzmocnienia. Do zespołu na zasadzie wolnego transferu trafi Bernardo Silva.

Joan Laporta
Christian Bertrand / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Bernardo Silva o krok od FC Barcelony

FC Barcelona z dnia na dzień zaskakuje swoich kibiców jeszcze bardziej. Najpierw w mgnieniu oka sfinalizowani transfer z udziałem Anthony’ego Gordona. Teraz przeszli do kolejnych wzmocnień i są blisko pozyskania jeszcze jednego topowego piłkarza. Co ciekawe, tym razem chodzi o transakcję bezgotówkową. O krok od dołączenia do mistrzów Hiszpanii jest Bernardo Silva.

O tym, że Silva jest coraz bliżej Blaugrany, napisał włoski dziennikarz. „Barcelona jest o krok od transferu Bernardo Silvy. Pokonali wszystkie kluby, które interesowały się byłym graczem Manchesteru City” – napisał Gianluigi Longari.

Warto dodać, że wśród tych drużyn, które sondowały Portugalczyka, były takie zespoły jak Benfica, Atletico Madryt, Juventus czy Milan. Inny dziennikarz z Półwyspu Apenińskiego, Nicolo Schira dodał nawet, że doszło do porozumienia ws. warunków kontraktu. 31-latek ma podpisać umowę do połowy 2028 roku z opcją przedłużenia. Wynagrodzenie nie zostało jednak ujawnione.

Bernardo SIlva ostatnie dziewięć lat spędził w Anglii, gdzie grał w barwach Manchesteru City. Łącznie wystąpił dla The Citiziens w 460 meczach. Zdobył m.in. Ligę Mistrzów, a także sześć razy wygrał Premier League. Z klubem pożegnał się po wygaśnięciu umowy.

