Wieczysta Kraków nie odpuści walki o Ekstraklasę. „Grają o awans”

Wieczysta Kraków zagra w półfinale baraży z Polonią Warszawa. Choć przyszłość klubu nie jest pewna, piłkarze nie odpuszczą walki o awans do Ekstraklasy. Adam Marciniak w programie "Kanału Sportowego" ujawnił kulisy z obozu krakowskiej ekipy.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Wieczysta niepewna przyszłości. Piłkarze grają o awans

Wieczysta Kraków zakończyła sezon zasadniczy na trzecim miejscu w pierwszej lidze, co oznacza, że czeka ją jeszcze walka o awans do Ekstraklasy w barażach. Od kilku tygodni w temacie przyszłości klubu jest bardzo gorąco. Wojciech Kwiecień rozważa wycofanie się z finansowania tego projektu i wejście do Wisły Kraków, gdzie przejąłby część udziałów. Dla Wieczystej oznaczałoby to bezpośredni spadek nawet do trzeciej ligi.

Prawdopodobnie te informacje negatywnie wpłynęły na postawę drużyny, która zaliczyła gorszy okres, pozwalając Śląskowi Wrocław odskoczyć i finalnie awansować do Ekstraklasy z drugiej lokaty. Choć przyszłość Wieczystej stoi pod znakiem zapytania, zawodnicy nie zamierzają odpuszczać i powalczą o awans do Ekstraklasy. Właściciel klubu miał zapewnić, że dotrzyma wszelkich ustaleń i wypłaci solidne premie w przypadku wygrania baraży.

– Piłkarze Wieczystej grają o awans i pieniądze. Dostali od właściciela zapewnienie, że dotrzyma wszelkich umów. Jeśli wywalczą awans, wszelkie premie i gratyfikacje finansowe zostaną wypłacone. (…) Mają świadomość, że grają o swoje finanse, natomiast jest też niepewność. Chłopaki do tej pory nie wiedzą, co ich czeka. U każdego z nich pojawiają się myśli o tym, co będzie od lipca. Mają z tyłu głowy niepewność, bo tego nie da się wyłączyć, ale nastawienie Wieczystej jest takie, żeby zrobić ten awans – ujawnił Adam Marciniak w programie „Kanału Sportowego”.

W półfinale baraży Wieczysta zmierzy się z Polonią Warszawa. W przypadku zwycięstwa, w finale batalii o Ekstraklasę zagra z wygranym meczu Chrobry Głogów – ŁKS Łódź.