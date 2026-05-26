Ważny podpis w Chorzowie. Ruch nie chce ryzykować

14:55, 26. maja 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik

Ruch Chorzów zabezpieczył przyszłość jednej ze swoich kluczowych postaci. Jakub Bielecki podpisał nowy kontrakt z 14-krotnym mistrzem Polski i zostaje w klubie na dłużej.

Jakub Bielecki
fot. PressFocus Na zdjęciu: Jakub Bielecki

Jakub Bielecki z nową umową w Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów oficjalnie potwierdził przedłużenie kontraktu z Jakubem Bieleckim. Jak przekazało biuro prasowe klubu, umowa bramkarza będzie obowiązywać do 30 czerwca 2028 roku. Porozumienie zawiera jednocześnie opcje prolongaty o kolejne dwa sezony. Klub wiąże z zawodnikiem długofalowe plany i widzi go jako jednego z liderów zespołu.

Sam zawodnik nie ukrywał emocji związanych z pozostaniem przy Cichej i podkreślił znaczenie klubu w swoim życiu. – Cieszę się, że zostaję w domu i dalej będę reprezentował Ruch – powiedział Bielecki.

– Dziękuję klubowi za zaufanie i docenienie pracy, jaką wykonałem w ostatnich miesiącach po ciężkiej dla mnie rundzie jesiennej. Mam pełną świadomość, jak trudny to moment dla naszych kibiców i jak wielkie jest dziś rozczarowanie po zakończonym sezonie. Wiem, że to tylko słowa – ale to, co się stało, musi napędzać każdego, kto zostaje w tej drużynie, by ciężką pracą odzyskać zaufanie kibiców – dodał golkiper Niebieskich.

Bielecki to zawodnik mocno związany z Ruchem od lat. W pierwszej drużynie rozegrał już 132 spotkania, w których zanotował 56 czystych kont. Na swoim koncie ma także trzy awanse oraz występy na każdym szczeblu rozgrywkowym, czyli od 3. Ligi aż po Ekstraklasę.

W zakończonej już rundzie wiosennej Bielecki wskoczył do składu podczas Meczu Mistrzów z Wisłą Kraków. Od tego momentu bronił już do końca sezonu bramki Ruchu. Na dzisiaj w ekipie z Chorzowa do gry na pozycji bramkarza w kolejnej kampanii figurują też: Nikodem Proczek oraz Marcel Potoczny.

