Korona Kielce podjęła decyzję ws. Zielińskiego. Oto nowe wieści

Korona Kielce nie ma w planach zwolnienia Jacka Zielińskiego - ujawnia Damian Wysocki. Jednak dojdzie do zmian w sztabie szkoleniowym.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Jacek Zieliński ma zostać w Koronie

Korona Kielce rozczarowała w drugiej część sezonu w PKO BP Ekstraklasie. Dopiero końcówka rozgrywek pozwoliła drużynie złapać oddech. Kluczowe okazało się domowe zwycięstwo nad Widzew Łódź (1:0), które zapewniło utrzymanie. Ostatecznie Kielczanie uplasowlai się na 11. lokacie.

W ostatnim czasie kontrakt przedłużył Martin Remacle. Z kolei funkcję dyrektora sportowego objął Paweł Golański. Coraz więcej mówi się o przyszłości na ławce trenerskiej. W przestrzeni medialnej pojawiały się nazwiska potencjalnych kandydatów, w tym Piotra Stokowca, który rozstał się z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Najnowsze informacje wskazują na kontynuację obecnego projektu.

– Jacek Zieliński zostaje na stanowisku trenera Korony Kielce. Będą zmiany w sztabie – przekazał dziennikarz Damian Wysocki. Umowa szkoleniowca z kieleckim klubem obowiązuje do czerwca 2027 roku.

65-letni szkoleniowiec pracuje w Kielcach od sierpnia 2024 roku. Łącznie poprowadził zespół w 72 spotkaniach. Zieliński to trener z dużym doświadczeniem w polskiej piłce. W przeszłości prowadził m.in. Lecha Poznań, z którym zdobył mistrzostwo Polski w 2010 roku. Pracował także m.in. w Cracovii, Polonii Warszawa, Ruchu Chorzów czy Arce Gdynia. W Koronie Zieliński preferuje ustawienie 3-4-2-1.