Były piłkarz Lechii Gdańsk znalazł nowy klub. Transfer potwierdzony

20:27, 13. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Motherwell FC

Lechia Gdańsk zakończyła już współpracę z Alexem Paulsenem. Tymczasem bramkarz znalazł już nowy klub. Będzie kontynuował karierę w Szkocji, ponieważ wzmocnił tamtejszy Motherwell.

Piłkarze Lechii Gdańsk
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Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Oficjalnie: Alex Paulsen wzmocnił Motherwell

Lechia Gdańsk spadła z PKO Ekstraklasy i pożegnała kilku zawodników. W tym gronie znalazł się Alex Paulsen, który wrócił do Bournemouth z wypożyczenia do polskiego zespołu. Reprezentant Nowej Zelandii w poniedziałek oficjalnie wylądował w nowym klubie. 24-latek wylądował w Szkocji, gdzie będzie reprezentował barwy Motherwell FC.

Alex Paulsen zatem musi wciąż zapracować sobie na szansę gry w Premier League. Bournemouth widzi w nim potencjał, dlatego ponownie go wypożycza. Okres gry bramkarza w Lechii Gdańsk był przyzwoity, ale jednak było to za mało, aby wkupić się w łaski Wisienek. Najbliższy rok może okazać się kluczowy dla losów kariery reprezentanta Nowej Zelandii.

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Pobyt Alexa Paulsena w Lechii Gdańsk można ocenić pozytywnie. Nowozelandczyk wielokrotnie ratował swój zespół przed utratą kolejnych bramek i był jednym z jaśniejszych punktów drużyny, mimo że zespół Johna Carvera ostatecznie nie zdołał utrzymać się w PKO Ekstraklasie. Czas pokaże, jak 24-latek poradzi sobie na szkockich boiskach.

Alex Paulsen rozegrał łącznie 27 spotkań między słupkami Lechii Gdańsk. Bramkarz zdołał trzykrotnie mecz bez straconego gola.

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