Przyszłość Pellegriniego powoli się wyjaśnia. Rozmowy wchodzą w decydujący etap

22:26, 13. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Nicolo Schira

Lorenzo Pellegrini jest o krok od przedłużenia umowy z AS Romą. Nowy kontrakt włoskiego pomocnika ma obowiązywać do 30 czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia. Rozmowy są na finałowym etapie - donosi Nicolo Schira.

Lorenzo Pellegrini
Obserwuj nas w
Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Lorenzo Pellegrini

Lorenzo Pellegrini o krok od pozostania w AS Romie

AS Roma chce zatrzymać Lorenzo Pellegriniego na kolejne lata. Jak informuje Nicolo Schira, rozmowy dotyczące nowego kontraktu kapitana Giallorossich są już na ostatniej prostej. Obie strony osiągnęły wstępne porozumienie i wszystko wskazuje na to, że oficjalny komunikat pojawi się w najbliższym czasie.

Według wspomnianego źródła nowa umowa Lorenzo Pellegriniego z AS Romą będzie obowiązywała do 30 czerwca 2028 roku i będzie zawierała opcję przedłużenia o kolejny sezon. Reprezentant Włoch ma zarabiać 2,5 miliona euro rocznie, a jego wynagrodzenie zostanie dodatkowo powiększone o premie uzależnione od wyników sportowych.

KURS 200.00 NA GOLA wybranej drużyny w meczu HISZPANIA – FRANCJA. Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź szczegóły oferty STS z kodem promocyjnym GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Dla władz AS Romy zatrzymanie Lorenzo Pellegriniego było jednym z priorytetów podczas letniego okienka transferowego. Pomocnik od wielu sezonów należy do liderów zespołu, a jako kapitan pozostaje jedną z najważniejszych postaci w szatni Giallorossich. Jeśli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, wkrótce pojawi się w oficjalny komunikat w tej sprawie.

Lorenzo Pellegrini dotychczas rozegrał 349 spotkań w koszulce AS Romy. Włoch zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 62 trafienia, a także zaliczył 63 asysty.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości