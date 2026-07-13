Lorenzo Pellegrini jest o krok od przedłużenia umowy z AS Romą. Nowy kontrakt włoskiego pomocnika ma obowiązywać do 30 czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia. Rozmowy są na finałowym etapie - donosi Nicolo Schira.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Lorenzo Pellegrini

Lorenzo Pellegrini o krok od pozostania w AS Romie

AS Roma chce zatrzymać Lorenzo Pellegriniego na kolejne lata. Jak informuje Nicolo Schira, rozmowy dotyczące nowego kontraktu kapitana Giallorossich są już na ostatniej prostej. Obie strony osiągnęły wstępne porozumienie i wszystko wskazuje na to, że oficjalny komunikat pojawi się w najbliższym czasie.

Według wspomnianego źródła nowa umowa Lorenzo Pellegriniego z AS Romą będzie obowiązywała do 30 czerwca 2028 roku i będzie zawierała opcję przedłużenia o kolejny sezon. Reprezentant Włoch ma zarabiać 2,5 miliona euro rocznie, a jego wynagrodzenie zostanie dodatkowo powiększone o premie uzależnione od wyników sportowych.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Dla władz AS Romy zatrzymanie Lorenzo Pellegriniego było jednym z priorytetów podczas letniego okienka transferowego. Pomocnik od wielu sezonów należy do liderów zespołu, a jako kapitan pozostaje jedną z najważniejszych postaci w szatni Giallorossich. Jeśli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, wkrótce pojawi się w oficjalny komunikat w tej sprawie.

Lorenzo Pellegrini dotychczas rozegrał 349 spotkań w koszulce AS Romy. Włoch zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 62 trafienia, a także zaliczył 63 asysty.