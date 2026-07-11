Pogoń Szczecin wykazywała zainteresowanie Rifetem Kapiciem. Transfer z Lechii Gdańsk może jednak nie dojść do skutku. Zawodnik nabawił się bowiem kontuzji - donosi Karolina Jaskulska z "Kanału Sportowego".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Rifet Kapić kontuzjowany! Transfer do Pogoni Szczecin pod znakiem zapytania

Pogoń Szczecin aktywnie pracuje na rynku transferowym. Ekstraklasowicz dopiął już kilka wzmocnień, ale to nie koniec ich pracy. Kolejnym celem jest pozyskanie Rifeta Kapicia z Lechii Gdańsk. Przyjście pomocnika do zespołu Portowców stanął jednak pod znakiem zapytania. Karolina Jaskulska z „Kanału Sportowego” poinformowała, że zawodnik nabawił się kontuzji.

W sobotę Lechia Gdańsk mierzyła się z młodzieżową drużyną Norwich w meczu towarzyskim. To właśnie w tym spotkaniu urazu ścięgna Achillesa doznał Rifet Kapić. Na ten moment nie znamy więcej szczegółów w tej sprawie. Tego typu kontuzje jednak wymagają dłuższego leczenia, przez co przeprowadzka Bośniaka do Pogoni Szczecin stanęła pod znakiem zapytania.

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Warto zaznaczyć, że kontrakt Rifeta Kapicia z Lechią Gdańsk obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Pogoń Szczecin musi zatem sięgnąć do portfela, aby pozyskać pomocnika z Bośni i Hercegowiny. Mówiło się, że Portowcy zaoferowali już 700 tysięcy euro, ale ta kwota nie znalazła uznania w oczach pierwszoligowca.

Rifet Kapić dotychczas rozegrał 101 spotkań w koszulce Lechii Gdańsk. Doświadczony pomocnik zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 12 trafień, a także zaliczył 11 asyst.