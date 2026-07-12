Obrońca GKS-u Katowice trafił do czołowego klubu Betclic 1. ligi

Nowy graczem Polonii Warszawa ma zostać Marten Kuusk, a więc środkowy obrońca GKS-u Katowice. To solidne wzmocnienie pierwszoligowca. Informacje w tej sprawie przekazał Szymon Janczyk z "Weszło".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Katowice

Polonia Warszawa sięga po defensora GKS-u Katowice

GKS Katowice przygotowuje się już do bardzo emocjonującego, ale i wymagającego sezonu. Wszystko wskazuje na to, że przed Katowiczanami wiele spotkań, a to z racji awansu do eliminacji Ligi Konferencji Europy. Gra na trzech frontach powoduje, że latem zespół przeprowadził już kilka konkretnych wzmocnień, a kolejne zapewne są tylko kwestią czasu. Wiadomo jednak, że przyjście nowych oznacza, że niektórzy muszą się pożegnać.

Tak też jest w tym przypadku. Według informacji przekazanych przez Szymona Janczyka z „Weszło”, szeregi GKS-u Katowice opuści Marten Kuusk. Doświadczony środkowy obrońca ma przenieść się na zasadzie transferu definitywnego do pierwszoligowej Polonii Warszawa. Jak przekazano, reprezentant Estonii ma być już nawet na zgrupowaniu zespołu, który walczyć będzie o awans do PKO Ekstraklasy.

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Marten Kuusk w ostatnim czasie nie był kluczową postacią GKS-u Katowice, ale w minionym sezonie rozegrał w sumie 19 spotkań. Łącznie w barwach zespołu Rafała Góraka ten 30-letni stoper ma niespełna 60 meczy. Serwis „Transfermarkt” wycenia 44-krotnego reprezentanta Estonii na 250 tysięcy euro.

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