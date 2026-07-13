Był filarem reprezentacji i grał w Ekstraklasie. Teraz podpisał kontrakt z Polonią

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piotr Stokowiec

Mocny ruch Czarnych Koszul

Polonia Warszawa kontynuuje wzmacnianie kadry przed nowym sezonem i tym razem postawiła na piłkarza, który przez ostatnie lata regularnie rywalizował na wysokim poziomie. Jak poinformowały media klubowe, nowym zawodnikiem Czarnych Koszul został Marten Kuusk. 30-letni środkowy obrońca przeniósł się do stołecznego klubu z GieKSy Katowice.

Transfer Estończyka może okazać się jednym z najciekawszych ruchów Polonii tego lata. Kuusk ma za sobą bogate doświadczenie zarówno na arenie klubowej, jak i reprezentacyjnej. W swojej karierze zdobywał mistrzostwa Estonii z Florą Tallinn, występował w europejskich pucharach, a także regularnie reprezentował narodowe barwy. Na jego koncie znajduje się już ponad 40 meczów w seniorskiej kadrze Estonii.

Märten Kuusk nowym zawodnikiem Polonii Warszawa! ✍



Do Czarnych Koszul dołącza Märten Kuusk – reprezentant Estonii i doświadczony środkowy obrońca. 30-latek trafia na Konwiktorską mając na koncie występy w europejskich pucharach, ponad 40 meczów w reprezentacji Estonii, awans do… pic.twitter.com/Tt5YLlWKne — Polonia Warszawa (@Polonia1911) July 13, 2026

Ostatnie sezony defensor spędził w Polsce. Najpierw pomógł śląskiej ekipie wywalczyć awans do PKO BP Ekstraklasy, a następnie był częścią zespołu, który należał do największych pozytywnych zaskoczeń rozgrywek. Jego doświadczenie i boiskowa dojrzałość mają teraz pomóc Polonii w realizacji ambitnych celów.

– Wszystko ze strony Polonii przebiegło bardzo profesjonalnie i szybko, dzięki czemu już tu jestem. Bardzo doceniam to, że klub mnie chciał. Nie mogę się doczekać treningów i meczów w nowym zespole. Chcę szybko zaadaptować się w drużynie, a także poznać kolegów z zespołu oraz sztab szkoleniowy. Jedziemy teraz na obóz przygotowawczy do Opalenicy będziemy tam razem przez praktycznie 24 godziny na dobę. Mogę przy tej okazji na pewno lepiej poznać taktykę, moich kolegów z drużyny i cały zespół. To najlepszy moment na start – mówił zawodnik cytowany przez oficjalną stronę Polonii tuż po ogłoszeniu kontraktu.

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Kuusk będzie występował w Polonii Warszawa z numerem 2. Piłkarz ma jednocześnie stać się jednym z liderów formacji defensywnej stołecznego zespołu.