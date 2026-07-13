Skóraś może wylądować w topowej lidze! Transfer wisi w powietrzu

21:53, 13. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Tomasz Włodarczyk / Meczyki

Michał Skóraś lada moment może trafić do Ligue 1. Reprezentant Polski jest bliski przenosin do RC Lens. Koszt transferu skrzydłowego ma wynieść około 7,5 miliona euro plus bonusy - donosi Tomasz Włodarczyk z redakcji "Meczyki".

Michał Skóraś (KAA Gent - Oud Heverlee Leuven)
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Belga News Agency / Alamy Na zdjęciu: Michał Skóraś (KAA Gent - Oud Heverlee Leuven)

Michał Skóraś o krok od RC Lens

Michał Skóraś po zaledwie roku spędzonym w KAA Gent może zmienić otoczenie. Reprezentant Polski jest o krok od przenosin do topowej ligi. A konkretnie Ligue 1. Z informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z redakcji „Meczyki” dowiadujemy się, że były gracz Lecha Poznań może wylądować w RC Lens. Transfer może zostać dopięty jeszcze w tym tygodniu.

Wspomniane źródło zdradza, że KAA Gent zarobi dość spore pieniądze na odejściu Michała Skórasia. W zeszłym roku Belgowie zapłacili za jego przyjście prawie 2 miliony euro. Teraz kwota jest znacznie większa, ponieważ RC Lens oferuje 7,5 miliona euro plus bonusy. Co ciekawe, Polak miałby zastąpić Allana Sainta-Maximina, który wylądować w Stanach Zjednoczonych.

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Michał Skóraś zapracował sobie na przenosiny do topowej ligi. Polak ma za sobą świetny sezon i nieprzypadkowo wkrótce może wylądować w RC Lens. Warto zaznaczyć, że w ostatnich latach wielu rodaków występowało w tym zespole.

W poprzedniej kampanii Michał Skóraś rozegrał 35 spotkań w koszulce KAA Gent. Reprezentant Polski zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Skrzydłowy zaliczył także aż 11 asyst.

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