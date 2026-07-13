FC Barcelona tego lata może pożegnać Roony'ego Bardghjia. Duma Katalonii lada moment podejmie ostateczną decyzję, a Szwed wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym - przekazuje Ekrem Konur.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Roony Bardghji opuści FC Barcelonę? Ogromne zainteresowanie

FC Barcelona lada moment może wzmocnić ofensywę. O krok od przenosin na Camp Nou jest Karim Adeyemi. Przyjście Niemca sprawia, że sytuacja Roony’ego Bardghjia robi się coraz cięższa. Szwedzki zawodnik będzie miał jeszcze trudniej w walce o skład, więc zaczęto rozważać jego sprzedaż. Ekrem Konur zdradza, że Duma Katalonii wkrótce powinna ogłosić, że ten zawodnik znajduje się na wylocie.

Wspomniane źródło dodaje, że Ronny Bardghji nie będzie miał problemu ze znalezieniem sobie nowego otoczenia. Piłkarz wzbudza bowiem ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Po transfer Szweda ustawili się: Ajax Amsterdam, Aston Villa, Leeds United, Brighton & Hove Albion, FC Porto oraz Olympique Marsylia.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Każdy z wymienionych klubów bacznie monitorują sytuację Roony’ego Bardghjia. Na ten moment trudno stwierdzić, w którym zespole najlepiej odnalazłby się piłkarz FC Barcelony. Niewątpliwie wciąż drzemie w nim ogromny talent i potencjał. Obecnie jednak Duma Katalonii to za wysokie progi dla 20-latka.

Roony Bardghji dotychczas rozegrał 28 spotkań w koszulce FC Barcelony. Szwed zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.