Barcelona zmieni stadion na pół sezonu. Oto powód

Barcelona znowu zostanie zmuszona do opuszczenia Camp Nou. Diario Sport informuje, że klub ze stolicy Katalonii czeka na decyzję La Liga. Oto powód zmiany miejsca gry.

AFLO/ Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona - Real Madryt

Barcelona znowu opuści Camp Nou

Camp Nou ma za sobą potężną, ale ciągle niedokończoną renowację. Barcelona nadal nie może w pełni wykorzystać ogromnego potencjału własnego stadionu. A na dodatek znowu będzie musiała zmienić miejsce „zamieszkania” .

Dom Blaugrany w dalszym ciągu nie posiada zadaszenia. Jego montaż będzie wymagał kilkumiesięcznych prac, które uniemożliwią drużynie Hansiego Flicka rozgrywanie tutaj domowych meczów. To oznacza kolejną przeprowadzkę.

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Barcelona w pierwszej połowie sezonu 2027/28 będzie występowała na Estadi Olímpic Lluís Companys, znanym także jako Montjuïc. Oczywiście jeżeli zgodę na to wyrazi La Liga. Duma Katalonii już zwróciła się do władz z rozgrywek z odpowiednim wnioskiem, co potwierdza Diario Sport.

Pełna przebudowa Camp Nou ma zakończyć się dopiero w 2028 roku. Prace związane z dachem powinny potrwać przynajmniej cztery miesiące.