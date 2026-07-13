Barcelona zmieni stadion na pół sezonu. Oto powód

22:02, 13. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Diario Sport

Barcelona znowu zostanie zmuszona do opuszczenia Camp Nou. Diario Sport informuje, że klub ze stolicy Katalonii czeka na decyzję La Liga. Oto powód zmiany miejsca gry.

FC Barcelona - Real Madryt
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AFLO/ Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona - Real Madryt

Barcelona znowu opuści Camp Nou

Camp Nou ma za sobą potężną, ale ciągle niedokończoną renowację. Barcelona nadal nie może w pełni wykorzystać ogromnego potencjału własnego stadionu. A na dodatek znowu będzie musiała zmienić miejsce „zamieszkania” .

Dom Blaugrany w dalszym ciągu nie posiada zadaszenia. Jego montaż będzie wymagał kilkumiesięcznych prac, które uniemożliwią drużynie Hansiego Flicka rozgrywanie tutaj domowych meczów. To oznacza kolejną przeprowadzkę.

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Barcelona w pierwszej połowie sezonu 2027/28 będzie występowała na Estadi Olímpic Lluís Companys, znanym także jako Montjuïc. Oczywiście jeżeli zgodę na to wyrazi La Liga. Duma Katalonii już zwróciła się do władz z rozgrywek z odpowiednim wnioskiem, co potwierdza Diario Sport.

Pełna przebudowa Camp Nou ma zakończyć się dopiero w 2028 roku. Prace związane z dachem powinny potrwać przynajmniej cztery miesiące.

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