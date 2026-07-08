Podbeskidzie pobiło swój rekord transferowy. Sprowadzili gracza Zagłębia Lubin

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała

Górale dopięli wyczekiwany transfer

Podbeskidzie Bielsko-Biała przygotowuje się już do nowego sezonu, tym razem na boiskach Betclic 1. ligi. Górale po dwóch sezonach na trzecim poziomie rozgrywkowym w kraju wracają na poziom, który z pewnością jest dla nich miejscem minimum. Zadanie, które czeka ekipę Marcina Włodarskiego nie będzie jednak łatwe, a to ze względu głównie na to, że zapowiada się najbardziej wyrównany sezon zaplecza PKO Ekstraklasy w historii. Przed jego startem trudno wskazać zarówno faworytów, jak i tych, którzy mogą odstawać.

Z pewnością jednak na tle beniaminków Górale wyróżniają się aktywnością transferową. Do tej pory potwierdzili kilka bardzo ciekawych ruchów, o których więcej pisaliśmy TUTAJ. Teraz z kolei doszło do finalizacji bodaj najważniejszej transakcji nie tylko tego okienka, ale i ostatnich kilku lat. Po świetnym sezonie z Zagłębia Lubin wykupiony został Krzysztof Kolanko, który na zasadzie transferu definitywnego przeniósł się pod Klimczok na stałe, podpisują kontrakt do końca czerwca 2030 roku. Tak długa umowa nie może dziwić, bowiem mowa o jednym z najbardziej utalentowanych graczy w niższych ligach w naszym kraju.

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Nic dziwnego, że Podbeskidzie stoczyło o Kolankę zacięty bój. W grze o jego pozyskanie było bowiem kilka innych zespołów, które po świetnym sezonie w 2. lidze widziały go u siebie. Mowa o dwóch, trzech pierwszoligowcach. Bielszczanie mieli jednak znaczącą przewagę nad resztą stawki: młody wahadłowy był zdeterminowany tylko do zamienienia Zagłębia Lubin na zespół TSP. To zdecydowało, choć klub i tak musiał sporo zapłacić za ten ruch. Pobito bowiem transferowy rekord zespołu, który do tej pory wynosił około 125 tysięcy euro. Mówi się, że kwota zapłacona przez Górali była o kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy większa.

Krzysztof Kolanko do Podbeskidzia pierwotnie dołączył latem 2025 roku, gdy sprowadzał go Krzysztof Brede. W sumie w czerwono-biało-niebieskich barwach rozegrał 31 meczów. Zdobył w nich dwa gole oraz zaliczył cztery asysty. Był kluczową postacią, najlepszym zawodnikiem, zespołu Marcina Włodarskiego, który wywalczył awans.

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