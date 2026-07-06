Polonia Bytom znów uderza. Tym razem wyciągnęła zawodnika z Ekstraklasy

Polonia Bytom nie zwalnia tempa na rynku transferowym i sięga po zawodnika z dużym doświadczeniem. Klub oficjalnie podał, że sfinalizował transfer Macieja Wolskiego.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Polonia Bytom

Maciej Wolski zasilił szeregi Polonii Bytom

Polonia Bytom konsekwentnie realizuje plan wzmacniania kadry przed nowym sezonem. Tym razem szeregi zespołu zasilił Maciej Wolski, piłkarz doskonale znany kibicom śledzącym rozgrywki PKO BP Ekstraklasy i Betclic 1. Ligi. Informację o transferze przekazało biuro prasowe klubu, podkreślając, że zawodnik podpisał kontrakt obowiązujący przez najbliższe dwa lata.

29-letni zawodnik wnosi do ekipy ze Śląska nie tylko doświadczenie, ale również dużą wszechstronność. W swojej dotychczasowej karierze występował między innymi w ŁKS-ie Łódź, Stali Mielec oraz Olimpii Grudziądz, a na dwóch najwyższych szczeblach rozgrywkowych w Polsce uzbierał ponad 230 oficjalnych występów. To liczby, które pokazują, że nowy nabytek Polonii doskonale zna realia ligowej rywalizacji.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak podkreśla cytowany przez biuro prasowe klubu dyrektor sportowy Tomasz Stefankiewicz, sztab szkoleniowy szukał zawodnika mogącego zapewnić odpowiednią równowagę między ofensywą a defensywą. Wolski jest piłkarzem zdolnym do gry na obu wahadłach, co znacząco zwiększa możliwości taktyczne drużyny.

Ostatni sezon Wolski spędził w Bruk-Bet Termalice Nieciecza, gdzie rywalizował na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Wystąpił w 19 meczach, a w zdecydowanej większości pojawiał się na boisku od pierwszej minuty. To potwierdza, że mimo dużego doświadczenia wciąż pozostaje zawodnikiem gotowym do regularnej gry.