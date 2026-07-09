Lech Poznań wypożyczył zawodnika. Nowe wyzwanie dla pomocnika

Lech Poznań przekazał, że Tymoteusz Gmur przeniósł się na zasadzie wypożyczenia do Stali Mielec. Kolejny sezon pomocnik spędzi na poziomie Betclic 1. Ligi.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Tymoteusz Gmur wypożyczony do Stali Mielec z Lecha Poznań

Lech Poznań dzięki świetnej rundzie wiosennej sięgnął po mistrzostwo Polski drugi rok z rzędu. Na stanowisku trenerskim pozostał Niels Frederiksen, który przedłużył kontrakt z klubem z Bułgarskiej do czerwca 2028 roku.

Aktualnie mistrzowie Polski przygotowują się do kolejnego wyzwania. Lech rozpoczyna walkę o awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów, a w drugiej rundzie eliminacji zmierzy się z duńskim Aarhus GF. Z poznańskim klubem pożegnali się między innymi Timothy Ouma, Antonio Milić oraz Taofeek Ismaheel.

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W czwartek klub poinformował, że Tymoteusz Gmur najbliższy sezon spędzi na wypożyczeniu w Stali Mielec. Biało-Zieloni zakończyli poprzedni sezon Betclic 1. Ligi na 14. miejscu w tabeli. Latem doszło tam również do zmiany na ławce trenerskiej. Ireneusza Mamrota zastąpił Damian Skiba.

18-letni pomocnik nie doczekał się jeszcze debiutu w pierwszym zespole Lecha. Dotychczas regularnie występował w rezerwach Kolejorza. Łącznie rozegrał 57 spotkań, zdobył osiem bramek i dorzucił pięć asyst na poziomie czwartego szczebla rozgrywkowego.

Pomocnik jest uznawany za jeden z ciekawszych talentów poznańskiej akademii. W tym roku otrzymał zadebiutował w reprezentacji Polski do lat 19. – To piłkarz o dużym potencjale, dobrym wyszkoleniu technicznym i ofensywnych predyspozycjach – zachwala mielecka Stal młodego zawodnika.