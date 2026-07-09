Lech Poznań wypożyczył zawodnika. Nowe wyzwanie dla pomocnika

17:42, 9. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Lech Poznań / Stal Mielec

Lech Poznań przekazał, że Tymoteusz Gmur przeniósł się na zasadzie wypożyczenia do Stali Mielec. Kolejny sezon pomocnik spędzi na poziomie Betclic 1. Ligi.

Niels Frederiksen
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Tymoteusz Gmur wypożyczony do Stali Mielec z Lecha Poznań

Lech Poznań dzięki świetnej rundzie wiosennej sięgnął po mistrzostwo Polski drugi rok z rzędu. Na stanowisku trenerskim pozostał Niels Frederiksen, który przedłużył kontrakt z klubem z Bułgarskiej do czerwca 2028 roku.

Aktualnie mistrzowie Polski przygotowują się do kolejnego wyzwania. Lech rozpoczyna walkę o awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów, a w drugiej rundzie eliminacji zmierzy się z duńskim Aarhus GF. Z poznańskim klubem pożegnali się między innymi Timothy Ouma, Antonio Milić oraz Taofeek Ismaheel.

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W czwartek klub poinformował, że Tymoteusz Gmur najbliższy sezon spędzi na wypożyczeniu w Stali Mielec. Biało-Zieloni zakończyli poprzedni sezon Betclic 1. Ligi na 14. miejscu w tabeli. Latem doszło tam również do zmiany na ławce trenerskiej. Ireneusza Mamrota zastąpił Damian Skiba.

18-letni pomocnik nie doczekał się jeszcze debiutu w pierwszym zespole Lecha. Dotychczas regularnie występował w rezerwach Kolejorza. Łącznie rozegrał 57 spotkań, zdobył osiem bramek i dorzucił pięć asyst na poziomie czwartego szczebla rozgrywkowego.

Pomocnik jest uznawany za jeden z ciekawszych talentów poznańskiej akademii. W tym roku otrzymał zadebiutował w reprezentacji Polski do lat 19. – To piłkarz o dużym potencjale, dobrym wyszkoleniu technicznym i ofensywnych predyspozycjach – zachwala mielecka Stal młodego zawodnika.

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