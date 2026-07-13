Pogoń Szczecin interesuje się Rifetem Kapiciem. Transfer z Lechii Gdańsk jednak mocno się komplikuje. Paolo Urfer oczekuje za pomocnika aż 1,5 miliona euro - donosi Paweł Stankiewicz z "Dzienniku Bałtyckiego".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Lechia Gdańsk wycenia Rifeta Kapicia na 1,5 miliona euro. Co na to Pogoń Szczecin?

Pogoń Szczecin aktywnie pracuje na rynku transferowym, aby wzmocnić skład przed nowym sezonem. Ekstraklasowicz od dłuższego czasu wykazuje zainteresowanie Rifetem Kapiciem. Portowcy jednak mają olbrzymi problem. Paweł Stankiewicz z redakcji „Dziennik Bałtycki” przekazuje, że Lechia Gdańsk oczekuje za swojego zawodnika aż 1,5 miliona euro.

Taką kwotę zażyczył sobie sam Paolo Urfer. Wycena mocno komplikuje sprawę Pogoni Szczecin, która poprzednio oferowała za Rifeta Kapicia jedynie 700 tysięcy euro. Na dodatek doświadczony pomocnik ostatnio nabawił się urazu. Na ten moment nie znamy stanowiska Portowców. Nie wiemy, czy władze klubu z Ekstraklasy będą gotowe wyłożyć na stół tyle pieniędzy.

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Na dodatek Rifet Kapić nie należy już do najmłodszych piłkarzy. Pomocnik Lechii Gdańsk ma na karku 31 lat. Bośniak wciąż prezentuje bardzo wysoki poziom sportowy i w poprzedniej kampanii wyróżniał się na boiskach PKO Ekstraklasy, ale wiek oraz kontuzja mocno komplikują jego przeprowadzkę do Pogoni Szczecin.

Rifet Kapić dotychczas rozegrał 101 spotkań w koszulce Lechii Gdańsk. Doświadczony pomocnik zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 12 trafień, a także zaliczył 11 asyst.