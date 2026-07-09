Polonia dopięła transfer. Ten zawodnik ma dać drużynie nowy impuls

Polonia Bytom wzmocniła się przed nowym sezonem. Do zespołu dołącza doświadczony zawodnik Benedik Mioć, który podpisał kontrakt z opcją przedłużenia, podało biuro prasowe klubu.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Polonia Bytom

Polonia Bytom z ważnym komunikatem. Ten transfer może zmienić środek pola

Polonia Bytom konsekwentnie realizuje plan budowy kadry na nadchodzące rozgrywki. Jak poinformowały media klubowe, nowym zawodnikiem Niebiesko-czerwonych został Benedik Mioć. 31-letni ofensywny pomocnik z Chorwacji związał się z klubem roczną umową, która zawiera możliwość przedłużenia współpracy o kolejny sezon. Decyzja w tej sprawie będzie należała do bytomskiego klubu.

Nowy piłkarz Polonii wnosi do zespołu pokaźny bagaż doświadczeń. Przez lata występował na boiskach chorwackiej ekstraklasy, gdzie reprezentował barwy NK Osijek oraz Slavena Belupo Koprivnica. Łącznie rozegrał ponad 150 spotkań na najwyższym poziomie rozgrywkowym w swoim kraju. Na swoim koncie ma również występ w reprezentacji Chorwacji do lat 19.

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W trakcie kariery Mioć spróbował także sił poza ojczyzną. Występował w Sheriffie Tyraspol, uczestnicząc z mołdawskim klubem w eliminacjach Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy. Ostatnie dwa sezony spędził natomiast w Polsce, reprezentując Miedź Legnica. Na pierwszoligowych boiskach zanotował 56 występów, zdobył sześć bramek i dołożył cztery asysty.

Chorwacka siła nadciąga…. 💨🔥



Benedik Mioć nowym zawodnikiem Polonii Bytom! 🆕



🔗 https://t.co/aaFxlZ1oiQ pic.twitter.com/okpayxJ7yQ — BS Polonia Bytom (@PoloniaBytom) July 9, 2026

Transfer Chorwata nie jest przypadkowy. Zawodnik od dłuższego czasu znajdował się pod obserwacją działu sportowego Polonii. – Benedik Mioć to zawodnik, który na naszych listach skautingowych pojawił się zimą tego roku. Bardzo mocno przyglądaliśmy się jego sytuacji w Miedzi Legnica w okresie styczniowo-lutowym. Mając na uwadze to, że zawodnik finalnie rozwiązał kontrakt w poprzednim klubie byliśmy przygotowani na to, aby podjąć decyzję i pozyskać Benedika do Bytomia. To zawodnik bardzo zaawansowany technicznie mogący funkcjonować na wysokich intensywnościach. Wierzymy, że jego doświadczenie i jakość przyniesie wiele dobrego zespołowi – powiedział dyrektor sportowy Polonii Bytom – Tomasz Stefankiewicz.

W Bytomiu liczą, że doświadczenie zdobyte przez Chorwata zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w polskich rozgrywkach, szybko przełoży się na jakość gry zespołu.