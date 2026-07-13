Kto zagra w finale Mundialu? Typy na półfinałowe mecze MŚ

We wtorek oraz środę odbędą się półfinałowe starcia piłkarskich mistrzostw świata. W pierwszym meczu zmierzą się ze sobą Francja oraz Hiszpania, a potem w szranki staną Anglicy oraz Argentyńczycy. Kto zagra w decydującej potyczce, a kto będzie musiał zadowolić się rywalizacją o brąz? Sprawdź moją propozycję kuponu oraz typy na półfinały Mundialu.

Latin Sport Images / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Francja vs Hiszpania. Typy na dziś

Starcie Francji z Hiszpanią odbędzie się 14 lipca o 21:00 naszego czasu na stadionie w Arlington. Poprzedni pojedynek tych drużyn miał miejsce w półfinale Ligi Narodów 2024/25. Wówczas po szalonym meczu Hiszpanie wygrali 5:4.

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Francja: dalej będą bezbłędni?

Les Bleus przez cały turniej idą jak burza. Przez fazę grupową przeszli bowiem z kompletem zwycięstw (3:1 z Senegalem, 3:0 z Irakiem o 4:1 z Norwegią), a po drodze do półfinału uporali się ze Szwecją (3:0), Paragwajem (1:0), a także Marokiem (2:0). W każdym z tych meczów podopieczni trenera Didiera Deschampsa dominowali i wygrywali zasłużenie, dlatego wyrośli na najpoważniejszych kandydatów do mistrzostwa. Francja do tego turnieju przystępowała z zadaniem odzyskania tytułu mistrzów świata i jak na razie pokazuje, że wcale nie były to ambicje na wyrost. Z drugiej strony, wiele mocnych zespołów podczas tego rodzaju turniejów potrafi zagrać jeden słabszy mecz, więc fani Trójkolorowych muszą trzymać kciuki, by ich pupile byli odstępstwem od tej reguły. Na tym etapie słabe występy zazwyczaj kończą się bowiem odpadnięciem z turnieju.

Hiszpania: w drodze po podwójną koronę

Hiszpania przy okazji tego Mundialu liczy na powtórkę z 2010, kiedy to również, grając w roli mistrzów Europy, potwierdziła swoją jakość i zdobyła mistrzostwo świata. Podobnie jak Francja, ekipa trenera Luisa de la Fuente również gra bardzo dobrze, lecz akurat jej zdążył już przytrafić się jeden słabszy występ. Był to pojedynek z 1. kolejki fazy grupowej, w którym zremisowała ona bezbramkowo z Republiką Zielonego Przylądka. Z drugiej strony Kabowerdeńczycy nie przegrali podczas fazy grupowej ani jednego meczu i wyszli z grupy, a w 1/16 finału odpadli z Argentyną dopiero po dogrywce. Wracając jednak do Hiszpanii, to – dość niespodziewanie – jej bardzo dużym atutem podczas tego turnieju jest jej defensywa. Wygrany 2:1 mecz z Belgią to bowiem pierwsze starcie, w którym golkiper Hiszpanii, Unai Simon, był zmuszony wyciągać piłkę z siatki. W pojedynku z Francją o zachowanie czystego konta będzie mu jednak jeszcze trudniej.

Francja Hiszpania Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 lipca 2026 22:40

Co obstawiam?

Z prezentowanych wyżej kursów wynika, że nieco większe szanse na zwycięstwo powinni mieć Francuzi. Jeśli spojrzymy na całość poczynań obu ekip podczas tej imprezy, trudno zanegować taki osąd, lecz na tym etapie stawka jest bardzo wysoka, dlatego osobiście nie ryzykowałbym grania na strony. Zamiast tego, obstawiam typ na powyżej 9.5 rzutu rożnego, razem z dogrywką. Sądzę, że będziemy tutaj świadkami ciekawego i pełnego ataków starcia, lecz mocne defensywy jednych i drugich mogą doprowadzać do częstego blokowania i wybijania piłki na aut bramkowy. Ponadto podczas tego turnieju Francja bije średnio 6.8 rzutu rożnego na mecz, a Hiszpania aż 7.3, dlatego wspólnie drużyny te powinny przekroczyć wskazany pułap.

Betclic 1.45 powyżej 9.5 rzutu rożnego (z dogrywką) Zagraj!

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Anglia vs Argentyna. Typy dnia

Drugi z półfinałowych meczów MŚ 2026 odbędzie się w środę 15 lipca o 21:00 czasu polskiego. Jego areną będzie stadion w Atlancie. Po raz ostatni ekipy te miały okazję zagrać ze sobą towarzysko przeszło 20 lat temu, a mianowicie w towarzyskim meczu rozegranym 12 listopada 2005. Wówczas lepsza okazała się Anglia, która zwyciężyła 3:2.

Anglia: dwa kroki od raju

Reprezentacja Anglii praktycznie co Mundial za cel stawia sobie zdobycie mistrzostwa świata. Jak dotąd udało się to Anglikom zrobić tylko raz, w 1966 roku, a więc aż 60 lat temu. Przed czterema laty Synowie Albionu, odpadli w ćwierćfinale, więc dzięki pokonaniu Norwegii i awansowi do półfinału, udało im się postawić krok do przodu. Od upragnionego raju dzielą ich więc tylko (albo aż) dwa wygrane mecze. Ekipa trenera Thomasa Tuchela drogę do półfinału MŚ miała naprawdę ciężką. W fazie grupowej wprawdzie dobyła siedem punktów i zajęła pierwsze miejsce w grupie, lecz w play-offach zagrała trzy trudne i wyczerpujące mecze. Wpierw pokonała 2:1 Demokratyczną Republikę Konga, strzelając gole na wagę awansu w 75. i 86. minucie, następnie zwyciężyła 3:2 z Meksykiem mimo gry w dziesiątkę od 54. minuty, a w meczu z Norwegią do zwycięstwa 2:1 potrzebowali dogrywki. Teraz czeka ją zdecydowanie trudniejsze wyzwanie w porównaniu z dotychczasowymi.

Argentyna: czy wystarczy im sił?

Albicelestes po fazie grupowej byli postrzegani jako faworyci do obrony mistrzowskiego tytułu. Wszystkie trzy mecze (3:0 z Algierią, 2:0 z Austrią i 3:1 z Jordanią) wygrali bowiem bezdyskusyjnie, a ogromny udział w tych zwycięstwach miał Lionel Messi, autor aż sześciu z ośmiu zdobytych bramek. Problemy zaczęły się jednak już w 1/16 finału, wszak do pokonania Republiki Zielonego Przylądka ekipa Lionela Scaloniego potrzebowała dogrywki, następnie zwyciężyła 3:2 z Egiptem, choć przegrywała 0:2 i odrabianie strat rozpoczęła dopiero w 79. minucie, a w ćwierćfinale nie mogła poradzić sobie ze Szwajcarią, która przy stanie 1:1 w 72. minucie zaczęła grać w osłabieniu po czerwonej kartce, i pokonała ją dopiero po dogrywce. Za Argentyną więc bardzo wyczerpujące starcia, więc istnieje możliwość, że może braknąć jej – w tym liderowi, Leo Messiemu – sił na decydującą fazę turnieju.

Anglia Argentyna Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 lipca 2026 22:41

Co obstawiam?

Bukmacherzy są zdania, że należy spodziewać się tutaj bardzo wyrównanego meczu z delikatnym wskazaniem na Anglię. Jedni i drudzy do półfinału przeszli trudną drogę, lecz Anglicy spędzili na boisku nieco mniej czasu, więc mogą być nieco świeżsi, zwłaszcza że mniej polegają na swoim liderze, Harrym Kanie, niż Argentyna na Leo Messim. Mimo to nie chcę typować faworyta tego meczu. Zagram natomiast dostępny w MyCombi od Betclic miks underu 3.5 gola z overem 0.5 karki w pierwszej połowie. Sądzę, że czeka nas tutaj twardy i raczej fizyczny mecz, w którym nie padnie wiele bramek, a emocje będą ogromne już od pierwszej minuty, dlatego bardzo możliwe, że jeszcze przed przerwą sędzia napomni jakiegoś zawodnika kartonikiem. Kurs na takie połączenie jest w moim przekonaniu atrakcyjny i wynosi 1.70, dlatego też z chęcią zamykam nim dzisiejszy kupon.

Betclic 1.70 MyCombi: poniżej 3.5 gola i powyżej 0.5 kartki w 1. połowie Zagraj!

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