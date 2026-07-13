Francuzi zapewniają ws. Yamala. Stanowcze „nie”

Francja zmierzy się z Hiszpanią w pierwszym półfinale Mistrzostw Świata 2026. Jedną z największych gwiazd La Furia Roja jest Lamine Yamal. Adrien Rabiot wypowiedział się na temat zbliżającego się meczu i napastnika Barcelony.

Moritz Muller/ Alamy Na zdjęciu: Francja - Maroko

Francja kontra Hiszpania. Nie Francja kontra Yamal

Reprezentacja Francji przygotowuje się do hitowej rywalizacji z Hiszpanią. Trójkolorowi są w pełni gotowi na to spotkanie. – Poza boiskiem wszystko działa bardzo dobrze i myślę, że to w dużej mierze przyczynia się do tego sukcesu. Przenosi się to na nasze występy – przyznał Adrien Rabiot, cytowany przez Eurospot.

– Trudności, z jakimi borykał się trener, zbliżyły nas do siebie, wzbudzając w nas chęć dawania z siebie wszystkiego, mając świadomość, że są to również jego ostatnie rozgrywki na czele reprezentacji Francji. Wiele czynników sprawia, że wydaje się to być odpowiedni moment. Wszystko jest w porządku – dodał pomocnik Milanu.

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Rabiot zapewnił, że nie istnieje żaden plan skierowany przeciwko konkretnemu piłkarzowi. Celem wicemistrzów świata z 2022 roku nie jest sam Lamine Yamal, a cała drużyna rywala. – Skupiamy się na reprezentacji Hiszpanii. Nie skupiamy się na jednym zawodniku. Wiemy, że są groźni na wszystkich płaszczyznach – czy to on sam, czy to w ataku, w posiadaniu piłki, w ciasnych przestrzeniach w pobliżu pola karnego, czy w grze kombinacyjnej. Musimy więc skupić się na tym wszystkim – zakończył pomocnik Les Bleus.