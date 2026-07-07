ŁKS Łódź pozyskał pomocnika. Transfer prosto z Ekstraklasy

ŁKS Łódź poinformował, że Michał Kaput podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Pomocnik ostatni sezon spędził w Radomiaku Radom.

PressFocus Na zdjęciu: Grzegorz Szoka

Michał Kaput nowym zawodnikiem ŁKS-u

ŁKS Łódź przygotowuje się do nowego sezonu Betclic 1. Ligi, w którym celem będzie ponowna walka o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Klub z al. Unii Lubelskiej kontynuuje budowę kadry i właśnie potwierdził kolejny transfer. Do zespołu Grzegorza Szoki dołączył Michał Kaput, który podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia współpracy o kolejny sezon.

Poprzednie rozgrywki ŁKS zakończył na piątym miejscu w tabeli Betclic 1. Ligi, dzięki czemu zakwalifikował się do baraży o awans do Ekstraklasy. Marzenia o powrocie na najwyższy poziom rozgrywkowy zakończyły się jednak już w półfinale. Rycerze Wiosny po emocjonującym spotkaniu przegrali z Chrobrym Głogów w serii rzutów karnych.

Szeregi zespołu zasilili między innymi Karol Podliński z Pogoni Siedlce, Damian Węglarz z Arki Gdynia oraz Dominik Sokół ze Znicza Pruszków. Z kolei Kaput ostatnie dwa sezony spędził w Radomiaku Radom. Jego kontrakt z klubem wygasł w czerwcu. Defensywny pomocnik ma za sobą również występy w Piaście Gliwice oraz ŁKS-ie Łomża, a pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii Polonii Warszawa.

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Nowy zawodnik ŁKS-u może pochwalić się sporym doświadczeniem na poziomie Ekstraklasy. W najwyższej klasie rozgrywkowej rozegrał łącznie 115 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zanotował cztery asysty.

– Michał to prawdziwy wojownik. Doświadczenie, boiskowa inteligencja oraz gotowość do wykonywania zadań dla zespołu sprawią, że podniesie poziom rywalizacji w środku pola i uzupełni profil naszej linii pomocy – stwierdził dyrektor sportowy Radosław Mozyrko.

Nowy sezon 1. Ligi Łodzianie rozpoczną 25 lipca. W pierwszej kolejce ŁKS zmierzy się na wyjeździe z Pogonią Siedlce, a spotkanie rozpocznie się o godzinie 15:30.