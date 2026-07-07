Lechia Gdańsk poluje na byłego pomocnika Legii Warszawa. Transfer na ostatniej prostej

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Stadion Lechii Gdańsk

Jakub Adkonis łączony z Lechią Gdańsk

Lechia Gdańsk przygotowuje się do nowego sezonu po spadku z PKO BP Ekstraklasy. Pierwszym wyzwaniem Biało-Zielonych w Betclic 1. Lidze będzie spotkanie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Nowym trenerem został Ukrainiec Vladyslav Lupashko, który zastąpił Johna Carvera.

Po rozczarowującym sezonie Lechia zdecydowała się na przebudowę kadry. Z klubem pożegnali się już między innymi Matus Vojtko, Matej Rodin oraz Aleksandar Cirković. Gdańszczanie szukają nowych zawodników, którzy pomogą drużynie w walce o szybki powrót do Ekstraklasy.

Jak informują „WP SportoweFakty”, jednym z piłkarzy znajdujących się na celowniku Lechii jest Jakub Adkonis. 19-letni defensywny pomocnik niedawno rozstał się z Legią Warszawa, dla której rozegrał zaledwie dwa spotkania w pierwszym zespole.

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Młody zawodnik ostatni sezon spędził wypożyczeni. Na poziomie 1. Ligi reprezentował barwy drużyny z Grodziska Mazowieckiego i pokazał się z bardzo dobrej strony. W 30 występach zdobył dwie bramki oraz zanotował dwie asysty.

Wiosnę sezonu 2024/2025 Adkonis spędził natomiast w Ruchu Chorzów, gdzie również miał okazję rywalizować na zapleczu Ekstraklasy. Jego dobre występy sprawiły, że zainteresowanie jego usługami wykazały także inne kluby. Pomocnik znajdował się wcześniej na liście życzeń między innymi Korony Kielce oraz Piasta Gliwice.