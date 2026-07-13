Courtois podjął decyzję ws. kontraktu. Real już wie

Thibaut Courtois podjął ostateczną decyzję w sprawie swojej przyszłości i nowego kontraktu. Real Madryt otrzymał odpowiedź od golkipera, o czym informuje José Félix Díaz.

Belga News Agency/ Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Courtois ma jasny plan

W lecie 2018 roku Thibaut Courtois zamienił Chelsea na Real Madryt. Od tej pory reprezentant Belgii rozegrał już 333 spotkania w barwach Królewskich. W koszulce Los Blancos dwukrotnie triumfował w Lidze Mistrzów i zdobył trzy tytuły mistrza Hiszpanii.

Obecny kontrakt 34-latka obowiązuje do końca nowego sezonu, a więc do 30 czerwca 2027 roku. José Félix Díaz przekonuje, że wychowanek KRC Genk nie planuje żegnać się z Realem. Courtois zamierza kontynuować karierę na Santiago Bernabeu tak długo, jak tylko będzie to możliwe.

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Madrytczycy nie mają w planach poszukiwania nowego bramkarza – Belg nadal będzie numerem jeden. Na dodatek po rozpoczęciu rozgrywek chcą zaoferować mu nową umowę. Były piłkarz Chelsea i Atletico oczywiście zaakceptuje prepozycję przedłużenia współpracy.

Courtois zanotował sześć spotkań na Mistrzostwach Świata 2026. W ćwierćfinałowej rywalizacji z Hiszpanią doznał urazu mięśniowego i zszedł z boiska w 71. minucie. Kontuzja nie okazała się poważna i bramkarz będzie gotowy do gry po krótkim urlopie.