Argentyna – Szwajcaria: typy, kursy, zapowiedź (12.07.2026)

Argentyna - Szwajcaria: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez i Leo Messi

Argentyna Szwajcaria Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 lipca 2026 10:04

Argentyna – Szwajcaria: typy bukmacherskie

12 lipca w godzinach nocnych czeka nas mecz 1/4 finału mistrzostw świata 2026. Na Arrowhead Stadium w Kansas City na boisko wybiegną Argentyna oraz Szwajcaria. Poprzedni zwycięzca mundialu wciąż ma szansę na obronę trofeum, chociaż w poprzednich rundach był bliski sensacyjnego powrotu do domu. W myśl zasady do trzech razy sztuka pretendenta do tytułu postara wyeliminować się Szwajcaria, za którą wygrane rzuty karne z Kolumbią. Mój typ: obie drużyny strzelą.

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Argentyna – Szwajcaria: ostatnie wyniki

Reprezentacja Argentyny to najlepszy dowód na to, że faza grupowa i pucharowa wygląda zupełnie inaczej. W grupie Argentyńczycy nie mieli sobie równych i pewnie ograli kolejno: Algierię (3:0), Austrię (2:0) oraz Jordanię (3:1). W 1/16 finału obrońca trofeum za mistrzostwo świata potrzebował dogrywki, aby wyeliminować Republikę Zielonego Przylądka (3:2). W 1/8 finału Argentyna w meczu z Egiptem przeszła od stanu 0:2 w końcowej fazie meczu do wygrania go bez dogrywki 3:2.

Niepokonana na trwających mistrzostwach świata jest także Szwajcaria. W jej przypadku chwały nie przynosi jednak remis 1:1 z Katarem. Od tego inaugurującego spotkania Szwajcarzy pokonali w grupie Bośnię i Hercegowinę (4:1) oraz Kanadę (2:1). W fazie pucharowej Europejczykom przyszło grać z Algierią (2:0) oraz Kolumbią. Tego rywala udało się wyeliminować dopiero w serii rzutów karnych po remisie w dogrywce.

Argentyna – Szwajcaria: historia

Reprezentacje te miały już okazję zmierzyć się w fazie pucharowej mistrzostw świata. Na turnieju w Brazylii w 2014 roku Argentyna potrzebowała dogrywki, aby wyeliminować Szwajcarię. Wygraną 1:0 na dwie minuty przed rzutami karnymi zapewnił Argentyńczykom Angel Di Maria, któremu asystował Leo Messi.

Argentyna – Szwajcaria: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Argentynę, czego dowodzi kurs 1.70. Wygraną Szwajcarii możesz zagrać po kursie 5.50.

Argentyna Szwajcaria 1.73 3.50 5.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 lipca 2026 10:04

Argentyna – Szwajcaria: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Argentyny

Wygrana Szwajcarii Wygrana Argentyny

Wygrana Szwajcarii 0 Votes

Argentyna – Szwajcaria: przewidywane składy

Argentyna: E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernandez, Mac Allister; Messi, La. Martinez

Szwajcaria: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Jashari, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas

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Argentyna – Szwajcaria: transmisja meczu

Pojedynek między Argentyną a Szwajcarią będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz odbędzie się w niedzielę (12 lipca) o godzinie 03:00. Spotkanie w ramach mistrzostw świata 2026 możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym TVP1 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

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