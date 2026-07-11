Argentyna – Szwajcaria: typy, kursy, zapowiedź (12.07.2026)

Argentyna – Szwajcaria: typy bukmacherskie
12 lipca w godzinach nocnych czeka nas mecz 1/4 finału mistrzostw świata 2026. Na Arrowhead Stadium w Kansas City na boisko wybiegną Argentyna oraz Szwajcaria. Poprzedni zwycięzca mundialu wciąż ma szansę na obronę trofeum, chociaż w poprzednich rundach był bliski sensacyjnego powrotu do domu. W myśl zasady do trzech razy sztuka pretendenta do tytułu postara wyeliminować się Szwajcaria, za którą wygrane rzuty karne z Kolumbią. Mój typ: obie drużyny strzelą.
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Argentyna – Szwajcaria: ostatnie wyniki
Reprezentacja Argentyny to najlepszy dowód na to, że faza grupowa i pucharowa wygląda zupełnie inaczej. W grupie Argentyńczycy nie mieli sobie równych i pewnie ograli kolejno: Algierię (3:0), Austrię (2:0) oraz Jordanię (3:1). W 1/16 finału obrońca trofeum za mistrzostwo świata potrzebował dogrywki, aby wyeliminować Republikę Zielonego Przylądka (3:2). W 1/8 finału Argentyna w meczu z Egiptem przeszła od stanu 0:2 w końcowej fazie meczu do wygrania go bez dogrywki 3:2.
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Niepokonana na trwających mistrzostwach świata jest także Szwajcaria. W jej przypadku chwały nie przynosi jednak remis 1:1 z Katarem. Od tego inaugurującego spotkania Szwajcarzy pokonali w grupie Bośnię i Hercegowinę (4:1) oraz Kanadę (2:1). W fazie pucharowej Europejczykom przyszło grać z Algierią (2:0) oraz Kolumbią. Tego rywala udało się wyeliminować dopiero w serii rzutów karnych po remisie w dogrywce.
Argentyna – Szwajcaria: historia
Reprezentacje te miały już okazję zmierzyć się w fazie pucharowej mistrzostw świata. Na turnieju w Brazylii w 2014 roku Argentyna potrzebowała dogrywki, aby wyeliminować Szwajcarię. Wygraną 1:0 na dwie minuty przed rzutami karnymi zapewnił Argentyńczykom Angel Di Maria, któremu asystował Leo Messi.
Argentyna – Szwajcaria: kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Argentynę, czego dowodzi kurs 1.70. Wygraną Szwajcarii możesz zagrać po kursie 5.50.
Argentyna – Szwajcaria: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Argentyny
- Wygrana Szwajcarii
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Argentyna – Szwajcaria: przewidywane składy
Argentyna: E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernandez, Mac Allister; Messi, La. Martinez
Szwajcaria: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Jashari, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas
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Argentyna – Szwajcaria: transmisja meczu
Pojedynek między Argentyną a Szwajcarią będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz odbędzie się w niedzielę (12 lipca) o godzinie 03:00. Spotkanie w ramach mistrzostw świata 2026 możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym TVP1 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński.
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