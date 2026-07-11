Norwegia – Anglia: typy, kursy, zapowiedź (11.07.2026)

Norwegia - Anglia: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Norwegia Anglia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 lipca 2026 12:00

Norwegia – Anglia: typy bukmacherskie

W sobotę 11 lipca czeka nas mecz 1/4 finału mistrzostw świata 2026 z udziałem dwóch europejskich zespołów. Na Hard Rock Stadium w Miami zagrają Norwegia i Anglia. Pierwsza z drużyn dopiero na tym turnieju zagościła w światowej czołówce. Z kolei jej rywal doskonale zna smak w kluczowych fazach mistrzostw świata i Europy. Naprzeciw siebie staną Erling Haaland i Harry Kane, stąd przewiduję, że doczekamy się niejednego gola w tym pojedynku. Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

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Norwegia – Anglia: ostatnie wyniki

Reprezentacja Norwegii nie zachowała czystego konta w żadnym z pięciu dotychczasowych meczów na mundialu. Nie przeszkodziło jej to jednak w zajęciu drugiego miejsca w swojej grupie. W niej Norwegowie ulegli jedynie Francji (1:4). W fazie pucharowej Norwegia rozegrała dwa zacięte pojedynki. Najpierw pokonała 2:1 WKS, a później w identycznym stosunku bramkowym wyeliminowała Brazylię.

Nieomylni podczas mistrzostw świata nie są również Anglicy. Oni uniknęli jednak porażki. Zremisowali natomiast bezbramkowo z Ghaną w fazie grupowej. W jej trakcie pokonali Chorwację 4:2 oraz Panamę 2:0. W 1/16 finału Anglia ograła DR Konga 2:1, a rundę później przyszło jej rywalizować z jednym z gospodarzy turnieju. Mimo gry w osłabieniu Anglicy pokonali Meksyk 3:2.

Norwegia – Anglia: historia

Reprezentacje te grały ze sobą ośmiokrotnie. Norwegowie potrafili skutecznie przeciwstawić się Anglikom, ale miało to miejsce jeszcze w poprzednim stuleciu. W XXI wieku Anglia rozegrała dwa mecze z Norwegią. W obu przypadkach wygrała 1:0. Pojedynki te miały charakter towarzyski.

Norwegia – Anglia: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Anglię, czego dowodzi kurs 1.90. Wygraną Norwegii możesz zagrać po kursie 4.10. Rejestrując konto w STS podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 660 złotych.

Norwegia Anglia 3.90 3.70 1.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 lipca 2026 12:00

Norwegia – Anglia: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Norwegii

Wygrana Anglii Wygrana Norwegii

Wygrana Anglii 0 Votes

Norwegia – Anglia: przewidywane składy

Norwegia: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Berg, Berge; Bobb, Odegaard, Schjelderup; Haaland

Anglia: Pickford; Spence, Konsa, Burn, O’Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane

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Norwegia – Anglia: transmisja meczu

Pojedynek między Norwegią a Anglią będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz odbędzie się w sobotę (11 lipca) o godzinie 23:00. Spotkanie w ramach mistrzostw świata 2026 możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym TVP 1 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

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