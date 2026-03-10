Boniek nie ma wątpliwości. To kara, której oczekuje dla Śląska i Wisły Kraków

W ostatnich dniach w naszej piłce najgłośniej było i wciąż jest o sytuacji pomiędzy Śląskiem Wrocław a Wisłą Kraków. Obecnie wszyscy czekają na decyzję PZPN-u, a Zbigniew Boniek na antenie "Prawdy Futbolu" przekazał, jakiej on oczekuje kary.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Boniek wskazał kary dla Wisły i Śląska

Sytuacja pomiędzy Śląskiem Wrocław a Wisłą Kraków w ostatnich dniach zdominowała media sportowe – i nie tylko – w całej Polsce, a nawet przebiła się na Zachód. Nie ma jednak co się dziwić, doszło do bezprecedensowego wydarzenia. Przez decyzję WKS-u, która została wymuszona przez pseudokibiców tego klubu, Biała Gwiazda zbojkotowała sobotni mecz i pozostała pod Wawelem.

To oznacza, że zgodnie z przepisami klub z Krakowa najpewniej zostanie ukarany walkowerem, ale nie jest wykluczone, że analogiczny ruch zostanie wykonany wobec Śląska. O takim scenariuszu mówił ostatnio Cezary Kulesza. Poza tym prezes PZPN-u wspomniał o „drakońskich karach” dla klubu z Dolnego Śląska. Zapewne chodzi o wielką grzywnę, która sięgnąć może nawet 5 milionów złotych. Co na to wszystko jednak Zbigniew Boniek? Były szef naszej federacji w rozmowie z Romanem Kołtoniem na antenie „Prawdy Futbolu” przekazał, jakiej kary on oczekuje.

– Dwie rzeczy są łatwe do ocenienia. Przede wszystkim Wisła Kraków nie przyjechała na mecz i przegra walkowerem. Nie wyobrażam sobie innej opcji. Z kolei Śląsk Wrocław powinien zapłacić karę. Nie wiem, czy drakońską jak to mówił prezes Kulesza, ale każda kara powinna być sprawiedliwa – ocenił Zbigniew Boniek na kanale „Prawda Futbolu”.

