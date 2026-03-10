Brzęczek się wygadał! Do tej kadry ma zostać powołany Pietuszewski

15:11, 10. marca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali

Jerzy Brzęczek w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" przyznał, że Oskar Pietuszewski najprawdopodobniej zostanie powołany do pierwszej reprezentacji Polski przez Jana Urbana. To może oznaczać koniec spekulacji.

Oskar Pietuszewski
Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Brzęczek: Pietuszewski będzie raczej w pierwszej reprezentacji

Oskar Pietuszewski to bez dwóch zdań jedno z najgorętszych nazwisk w ostatnich tygodniach w Polsce. Raptem 17-letni skrzydłowy był bowiem bohaterem głośnego transferu z Jagiellonii Białystok do FC Porto za około 10 milionów euro. Dość szybko zdołał on sobie wywalczyć szansę debiutu, a ostatnio także miejsce w pierwszym składzie. Doskonałe występy w barwach klubu z Portugalii potwierdził w hicie z Benfiką, gdzie zdobył fenomenalnego gola.

Dla nikogo nie jest więc już tajemnicą, że Pietuszewski zasługuje – po prostu zasługuje – na powołanie do reprezentacji Polski. Pierwszej reprezentacji prowadzonej przez Jana Urbana. Do tej pory selekcjoner dość stanowczo temperował zapędy dziennikarzy i jasno komunikował, że być może to jeszcze nie ten czas. Teraz jednak sprawa wydaje się przesądzona, a powiedział o niej Jerzy Brzęczek. Selekcjoner kadry do lat 21 w rozmowie z „WP Sportowe Fakty” przyznał, że on raczej powołania dla Pietuszewskiego nie wyśle.

Ostateczną decyzję podejmie selekcjoner Jan Urban, ale myślę, że na dzień dzisiejszy Oskar będzie raczej w pierwszej reprezentacji. Wszystko na to wskazuje – powiedział Jerzy Brzęczek w rozmowie z „WP Sportowe Fakty”, tym samym jasno zasugerował, że Oskar Pietuszewski otrzyma powołanie do reprezentacji Polski na najbliższe, marcowe zgrupowanie kadry. Listę powołanych powinniśmy poznać w najbliższych dniach.

