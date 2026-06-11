Gdzie oglądać Mundial 2026? Transmisje, komentatorzy i eksperci MŚ 2026

Mundial 2026 będzie można oglądać w Polsce na antenach Telewizji Polskiej oraz online. Sprawdź, gdzie będą transmisje meczów MŚ 2026, kto skomentuje turniej i jakie dodatkowe formaty przygotowano dla kibiców.

fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Borek

Gdzie oglądać Mundial 2026

Mistrzostwa świata 2026 rozpoczną się 11 czerwca meczem Meksyk – RPA. Spotkanie otwarcia zostanie rozegrane na Estadio Azteca w Meksyku. Transmisja meczu będzie dostępna w TVP 1 od godziny 21:00. Ceremonię otwarcia będzie można obejrzeć wcześniej, od 18:30 w TVP Sport.

Telewizja Polska pokaże wszystkie 104 mecze mundialu. Transmisje będą dostępne na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2, a także online w serwisie tvpsport.pl, aplikacji mobilnej TVP Sport oraz na smart TV.

TVP przygotuje również dodatkowe formaty związane z turniejem. Każdy dzień mistrzostw ma rozpoczynać się programem Mundialowy poranek. Przed meczami zaplanowano studio Dzień na mundialu. Oficjalne skróty wszystkich spotkań będą publikowane na kanale TVP Sport na YouTube. Codziennie pojawi się tam także magazyn M jak Mundial.

Nowością przy części spotkań będzie transmisja w wersji Datatainment. To format łączący klasyczną relację z dodatkowymi danymi pokazywanymi w czasie rzeczywistym, takimi jak pozycja zawodników, ruch, prędkość strzału czy pozycja piłki.

Komentatorzy na MŚ 2026 w TVP

Telewizja Polska podała listę komentatorów, ekspertów i prowadzących studio na mistrzostwa świata 2026. Stałymi duetami komentatorskimi będą Mateusz Borek z Grzegorzem Mielcarskim oraz Jacek Laskowski z Robertem Podolińskim.

W gronie komentatorów znaleźli się także: Szymon Borczuch, Hubert Bugaj, Frank Dzieniecki, Marcin Feddek, Maciej Iwański, Rafał Kędzior, Sławomir Kwiatkowski, Krzysztof Lenarczyk, Jan Micygiewicz, Dominik Pasternak, Maciej Piotrowski, Aleksander Roj i Jonasz Zasowski.

Jako eksperci i komentatorzy przy turnieju pracować będą między innymi: Adam Burek, Dariusz Dudek, Łukasz Gikiewicz, Radosław Gilewicz, Grzegorz Goncerz, Bartłomiej Kalinkowski, Tomasz Łapiński, Adam Marciniak, Dawid Sut, Kazimierz Węgrzyn i Michał Zachodny.

Na liście ekspertów są również: Jerzy Brzęczek, Marcin Burkhardt, Dariusz Gęsior, Tomasz Iwan, Tomasz Kłos, Igor Lewczuk, Wojciech Łobodziński, Radosław Majewski, Adam Matysek, Janusz Michallik, Sebastian Mila, Weronika Możejko, Andrzej Niewulis, Flavio Paixao, Marcin Robak, Dariusz Szpakowski, Jędrzej Święcicki, Joanna Tokarska, Łukasz Trałka, Jakub Wawrzyniak, Artur Wichniarek, Cezary Wilk, Piotr Włodarczyk, Bogdan Zając, Piotr Żelazny i Jakub Żubrowski.

Studio poprowadzą: Paulina Chylewska, Patryk Ganiek, Mariusz Jankowski, Rafał Kędzior, Jacek Kurowski, Maja Strzelczyk i Kacper Tomczyk.

Betclic pokaże mecze mundialu w aplikacji

Wszystkie 104 spotkania mistrzostw świata 2026 ma pokazać także Betclic TV. Transmisje będą dostępne w aplikacji bukmachera. Betclic jest obecnie jedynym legalnym bukmacherem w Polsce, który poinformował o pokazaniu całego turnieju w swojej platformie.

Dostęp do transmisji będzie wymagał dodatniego salda depozytowego albo postawienia przynajmniej jednego zakładu w ciągu ostatnich 24 godzin. W aplikacji pojawi się również centrum mundialowe z informacjami o turnieju.