Lech Poznań – Aarhus GF, gdzie oglądać?
Lech Poznań rozpoczął europejską przygodę w najlepszy możliwy sposób. Mistrz Polski w pierwszym meczu II rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów pokazał dojrzałość, skuteczność i jakość, której zabrakło aktualnemu mistrzowi Danii. Zwycięstwo nad Aarhus GF (4:1) nie było przypadkowe, bo zespół Nielsa Frederiksena od pierwszych minut narzucił własne warunki i udowodnił swoją przewagę.
Kolejorz doskonale wykorzystywał przestrzeń pozostawianą przez defensywę rywala, szybko przechodził z obrony do ataku i bezlitośnie karał błędy gospodarzy. Lech był lepszy niemal w każdym elemencie gry, a jego ofensywne argumenty okazały się zbyt dużym wyzwaniem dla ekipy z Danii.
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Na szczególne wyróżnienie zasłużyli zawodnicy, którzy mieli największy wpływ na końcowy rezultat. Mikael Ishak ponownie potwierdził, że w najważniejszych momentach potrafi być liderem zespołu, a Patrik Walemark i Terry Yegbe dołożyli swoje cegiełki do jednego z najbardziej efektownych europejskich występów Kolejorza w ostatnich latach.
Lech Poznań – Aarhus GF: transmisja w TV
Rewanżowe spotkanie II rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów będzie można obejrzeć w otwartej telewizji. Transmisję z meczu Lech Poznań – Aarhus GF przeprowadzi TVP Sport. Rywalizacja zacznie się o godzinie 19:00.
Lech Poznań – Aarhus GF: transmisja online
Spotkanie będzie dostępne również w internecie. Mecz Lech Poznań – Aarhus GF można oglądać za pośrednictwem TVPSport.pl, a także w aplikacji TVP Sport, dostępnej na urządzenia mobilne oraz telewizory Smart TV.
Lech Poznań – Aarhus GF: kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Lecha
- wygraną Aarhus
- remisem
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Lech Poznań – Aarhus GF: kursy bukmacherskie
Według analityków bukmacherskich zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Lech kształtuje się na poziomie 1.73. Z kolei dla porównania ewentualny triumf na Aarhus został oszacowany na 4.60. Remis wyceniono na 3.90.
Spotkanie Lech – Aarhus będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP Sport i na stronie TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport.
Spotkanie odbędzie się w środę (29 lipca) o godzinie 19:00.
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