Lech Poznań - Aarhus GF: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz kwalifikacji Ligi Mistrzów zaplanowany na środę 29 lipca.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lech Poznań – Aarhus GF, gdzie oglądać?

Lech Poznań rozpoczął europejską przygodę w najlepszy możliwy sposób. Mistrz Polski w pierwszym meczu II rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów pokazał dojrzałość, skuteczność i jakość, której zabrakło aktualnemu mistrzowi Danii. Zwycięstwo nad Aarhus GF (4:1) nie było przypadkowe, bo zespół Nielsa Frederiksena od pierwszych minut narzucił własne warunki i udowodnił swoją przewagę.

Kolejorz doskonale wykorzystywał przestrzeń pozostawianą przez defensywę rywala, szybko przechodził z obrony do ataku i bezlitośnie karał błędy gospodarzy. Lech był lepszy niemal w każdym elemencie gry, a jego ofensywne argumenty okazały się zbyt dużym wyzwaniem dla ekipy z Danii.

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Na szczególne wyróżnienie zasłużyli zawodnicy, którzy mieli największy wpływ na końcowy rezultat. Mikael Ishak ponownie potwierdził, że w najważniejszych momentach potrafi być liderem zespołu, a Patrik Walemark i Terry Yegbe dołożyli swoje cegiełki do jednego z najbardziej efektownych europejskich występów Kolejorza w ostatnich latach.

Lech Poznań – Aarhus GF: transmisja w TV

Rewanżowe spotkanie II rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów będzie można obejrzeć w otwartej telewizji. Transmisję z meczu Lech Poznań – Aarhus GF przeprowadzi TVP Sport. Rywalizacja zacznie się o godzinie 19:00.

Lech Poznań – Aarhus GF: transmisja online

Spotkanie będzie dostępne również w internecie. Mecz Lech Poznań – Aarhus GF można oglądać za pośrednictwem TVPSport.pl, a także w aplikacji TVP Sport, dostępnej na urządzenia mobilne oraz telewizory Smart TV.

Lech Poznań – Aarhus GF: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Lecha

wygraną Aarhus

remisem wygraną Lecha

wygraną Aarhus

remisem 0 Votes

Lech Poznań – Aarhus GF: kursy bukmacherskie

Według analityków bukmacherskich zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Lech kształtuje się na poziomie 1.73. Z kolei dla porównania ewentualny triumf na Aarhus został oszacowany na 4.60. Remis wyceniono na 3.90.

Lech Poznań Aarhus GF 1.79 3.90 3.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 lipca 2026 19:00

Gdzie oglądać mecz Lech Poznań – Aarhus GF? Spotkanie Lech – Aarhus będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP Sport i na stronie TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Lech Poznań – Aarhus GF? Spotkanie odbędzie się w środę (29 lipca) o godzinie 19:00.

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