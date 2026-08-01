Mecz siatkówki mężczyzn dzisiaj na żywo transmisja. Polska – Słowenia (01.08.2026)

Mecz Polska - Słowenia dzisiaj na żywo. Sprawdź, o której godzinie grają siatkarze i gdzie oglądać transmisję TV oraz online z półfinału Ligi Narodów.

Yasar Yilmaz / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Fornal

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Mecz siatkówki na żywo dziś – online za darmo

Dzisiejszy mecz siatkarskiej Ligi Narodów Polska – Słowenia można oglądać w telewizji oraz w internecie. Dodatkowo za darmo transmisję przeprowadzi STS TV. U bukmachera dostępne są wybrane spotkania siatkówki mężczyzn.

Początek meczu w sobotę (1 sierpnia) o godzinie 9:00. Turniej finałowy Ligi Narodów jest rozgrywany w Ningbo w Chinach.

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Jak oglądać mecz siatkówki dziś za darmo w STS TV?

Zarejestruj się u bukmachera STS z kodem GOAL, Postaw dowolny zakład za stawkę minimalną 2 zł, Przejdź do sekcji zakładów live i włącz transmisję meczu Polska – Słowenia.

Gdzie obejrzeć mecz siatkówki mężczyzn Polska – Słowenia dzisiaj?

Mecz Polska – Słowenia w półfinale Ligi Narodów będzie transmitowany w telewizji na kanałach Polsat, Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, a także online w usłudze Polsat Box Go. Darmowa transmisja zostanie udostępniona w usłudze STS TV. Start o godzinie 9:00.

Kiedy mecz siatkarzy Polska – Słowenia?

Polska zmierzy się ze Słowenią w pierwszym półfinale siatkarskiej Ligi Narodów. Początek meczu zaplanowano na sobotę (1 sierpnia) o godzinie 9:00. Jest to przedostatnie spotkanie w Ningbo. W przypadku zwycięstwa zagrają w finale, a w przypadku porażki o brąz.

Mecz siatkówki dziś: godzina? Mecz Polska – Słowenia w Lidze Narodów rozpocznie się w sobotę (1 sierpnia) o godzinie 9:00. Gdzie oglądać mecz siatkówki Polska – Słowenia? Mecz Polska – Słowenia można oglądać w telewizji na kanałach Polsat, Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz w internecie dzięki Polsat Box Go i STS TV.

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