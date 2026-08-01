FC Porto – Torrense: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (01.08.2026)

20:07, 1. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

FC Porto - Torrense: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz o Superpuchar Portugalii zaplanowany na sobotę 1 sierpnia.

Jan Bednarek i Jakub Kiwior
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fot. Atlantico Presse Lda / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek i Jakub Kiwior

FC Porto – Torrense, gdzie oglądać?

FC Porto rozpoczyna nowy sezon od walki o pierwsze trofeum. Mistrz Portugalii zmierzy się Torreense w meczu o Superpuchar Portugalii. Dla ekipy z Estadio do Dragao to szansa na mocne otwarcie sezonu i potwierdzenie swojej dominacji na krajowym podwórku.

Drużyna reprezentantów Polski przystępuje do spotkania jako zdecydowany faworyt. Zespół będzie chciał sięgnąć po kolejne trofeum do swojej bogatej kolekcji i udowodnić, że mistrzostwo kraju nie było dziełem przypadku. Rywalem będzie jednak drużyna, która w poprzedniej kampanii zapisała się w historii, sensacyjnie zdobywając Puchar Portugalii.

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Ogólnie dla Porto sobotnie starcie będzie także okazją do pokazania siły szerokiej kadry. Szczególną uwagę polskich kibiców przyciągną: Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski, którzy liczą na udany początek sezonu w barwach jednego z najbardziej utytułowanych zespołów w Portugalii.

FC Porto – Torrense: transmisja w TV

Mecz o Superpuchar Portugalii będzie można obejrzeć na żywo w otwartej telewizji. Transmisję ze spotkania FC Porto – Torreense przeprowadzi TVP Sport. Pierwszy gwizdek arbitra zabrzmi o godzinie 21:15 czasu polskiego.

FC Porto – Torrense: transmisja online

Spotkanie będzie dostępne również w internecie. Mecz FC Porto – Torreense będzie można oglądać na stronie TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport, dostępnej na urządzenia mobilne i telewizory Smart TV. Możliwość śledzenia rywalizacji zapewnia także Superbet.

FC Porto – Torrense: kto wygra?

Kto wygra?

  • FC Porto
  • Torrense
  • FC Porto
  • Torrense

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FC Porto – Torrense: kursy bukmacherskie

Zdaniem analityków bukmacherskich zdecydowanym faworytem meczu jest FC Porto. Mistrz Portugalii dysponuje znacznie silniejszą kadrą i większym doświadczeniem w spotkaniach o najwyższą stawkę, jednak Torreense już w poprzednim sezonie udowodniło, że potrafi sprawiać niespodzianki i rywalizować z najlepszymi. Typ na wygraną Smoków oszacowano na 1.10. Z kolei dla porównania wariant na zwycięstwo przedstawiciela drugiej ligi portugalskiej wyceniono na 18.0.

FC Porto
Torreense
1.13
8.70
15.0
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 sierpnia 2026 09:04
Gdzie oglądać mecz FC Porto – Torrense?

Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP Sport, a także na stronie TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Możliwość śledzenia rywalizacji zapewnia też Superbet.

Kiedy odbędzie się mecz FC Porto – Torrense?

Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę, 1 sierpnia, o godzinie 21:15 czasu polskiego.

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