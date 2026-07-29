Górnik Zabrze – Fenerbahce SK: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (29.07.2026)

18:31, 29. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Górnik Zabrze - Fenerbahce: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz kwalifikacji Ligi Mistrzów zaplanowany na środę 29 lipca.

Sondre Liseth
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fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Sondre Liseth

Górnik Zabrze – Fenerbahce SK, gdzie oglądać?

Górnik Zabrze staje przed jednym z największych wyzwań ostatnich lat. Starcie z Fenerbahce SK będzie dla Trójkolorowych prawdziwym testem charakteru, jakości i europejskich ambicji po powrocie na międzynarodową scenę.

Górnik rozpoczyna walkę o spełnienie wielkiego marzenia swoich kibiców. Na drodze aktualnego wicemistrza PKO BP Ekstraklasy stanie turecki gigant z ogromnym doświadczeniem w europejskich pucharach i kadrą pełną zawodników o uznanej renomie. Dla ekipy z Zabrza będzie to nie tylko sportowe wyzwanie, ale również wyjątkowa okazja, aby pokazać się szerszej publiczności.

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Zespół prowadzony przez Michala Gasparika doskonale zdaje sobie sprawę, że w takich spotkaniach liczą się szczegóły. Fenerbahce potrafi dominować dzięki jakości indywidualnej swoich piłkarzy, ale Trójkolorowi chcą wykorzystać własne atuty, czyli intensywność, organizację gry i ogromne wsparcie kibiców.

Górnik Zabrze – Fenerbahce SK: transmisja w TV

Rewanżowe spotkanie II rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów będzie można obejrzeć w otwartej telewizji. Transmisję z meczu Górnik Zabrze – Fenerbahce będzie można śledzić na antenach Polsat Sport 1 oraz na Polsat Sport Premium 1. Rywalizacja zacznie się o godzinie 20:00.

Górnik Zabrze – Fenerbahce SK: transmisja online

Spotkanie będzie dostępne również w internecie. Mecz Górnik Zabrze – Fenerbahce można oglądać za pośrednictwem platformy Polsat Box Go. Jest ona dostępna na urządzenia mobilne oraz telewizory Smart TV.

Górnik Zabrze – Fenerbahce SK: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Górnika
  • wygraną Fenerbahce
  • remisem
  • wygraną Górnika
  • wygraną Fenerbahce
  • remisem

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Górnik Zabrze – Fenerbahce SK: kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że faworytem potyczki są goście. Typ na zwycięstwo Fenerbahce kształtuje się na poziomie 1.50. Z kolei wariant na ewentualną wygraną Górnika oszacowano na 6.10. Remis wyceniono na 4.50.

Górnik Zabrze
Fenerbahce
5.10
4.15
1.53
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 lipca 2026 20:01
Gdzie oglądać mecz Górnik Zabrze – Fenerbahce SK?

Spotkanie Górnik Zabrze – Fenerbahce będzie transmitowane w telewizji na antenach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Kiedy odbędzie się mecz Górnik Zabrze – Fenerbahce SK?

Spotkanie odbędzie się w środę (29 lipca) o godzinie 20:00.

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