Piast Gliwice – Wisła Kraków: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Przed nami starcie zespołu Piastunek z ekipą Białej Gwiazdy. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w tym pojedynku już dzisiaj o godzinie 14:45.

Igor Zadecki / Arena Akcji / Alamy Na zdjęciu: Wisła Kraków

Piast Gliwice – Wisła Kraków: gdzie oglądać?

Piast Gliwice zmierzy się u siebie z Wisłą Kraków w 2. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Przed tą serią gier ekipa Piastunek z zerowym dorobkiem zamyka tabelę, natomiast zespół Białej Gwiazdy po zwycięstwie na inaugurację z trzema punktami zajmuje 4. miejsce. Początek tej rywalizacji w sobotę, 1 sierpnia o godzinie 14:45. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Piast Gliwice – Wisła Kraków.

Piast Gliwice – Wisła Kraków: transmisja w TV

Starcie pomiędzy Piastem Gliwice a Wisłą Kraków możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3, gdzie zawody skomentują Piotr Laboga oraz Marcin Baszczyński.

Piast Gliwice – Wisła Kraków: stream online

Pojedynek w ramach 2. serii gier PKO BP Ekstraklasy będzie dostępny również w internecie. Ten mecz znajdziesz bowiem w serwisie streamingowym CANAL+ online.

Piast Gliwice – Wisła Kraków: kursy bukmacherskie

Piast Gliwice Wisła Kraków Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 sierpnia 2026 11:06

Piast Gliwice – Wisła Kraków: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Piast Gliwice – Wisła Kraków? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3. Kiedy odbędzie się mecz Piast Gliwice – Wisła Kraków? Pierwszy gwizdek wybrzmi w tę sobotę (1 sierpnia) o godzinie 14:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.