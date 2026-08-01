Piast Gliwice – Wisła Kraków: gdzie oglądać?
Piast Gliwice zmierzy się u siebie z Wisłą Kraków w 2. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Przed tą serią gier ekipa Piastunek z zerowym dorobkiem zamyka tabelę, natomiast zespół Białej Gwiazdy po zwycięstwie na inaugurację z trzema punktami zajmuje 4. miejsce. Początek tej rywalizacji w sobotę, 1 sierpnia o godzinie 14:45. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Piast Gliwice – Wisła Kraków.
Piast Gliwice – Wisła Kraków: transmisja w TV
Starcie pomiędzy Piastem Gliwice a Wisłą Kraków możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3, gdzie zawody skomentują Piotr Laboga oraz Marcin Baszczyński.
- Zobacz: terminarz PKO BP Ekstraklasy
Piast Gliwice – Wisła Kraków: stream online
Pojedynek w ramach 2. serii gier PKO BP Ekstraklasy będzie dostępny również w internecie. Ten mecz znajdziesz bowiem w serwisie streamingowym CANAL+ online.
Piast Gliwice – Wisła Kraków: kursy bukmacherskie
Piast Gliwice – Wisła Kraków: pytania i odpowiedzi
Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w tę sobotę (1 sierpnia) o godzinie 14:45.
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