Meksyk zagra z RPA w meczu otwarcia mistrzostw świata 2026. Po raz pierwszy w historii dojdzie do ponownego starcia tych samych reprezentacji w inauguracyjnym spotkaniu mundialu.

dpa/alamy Na zdjęciu: Puchar mistrzostw świata

Meksyk i RPA ponownie otworzą mundial

Mistrzostwa świata 2026 rozpoczną się 11 czerwca meczem Meksyku z Republiką Południowej Afryki. Spotkanie zostanie rozegrane na Estadio Banorte w Meksyku.

Będzie to wyjątkowe wydarzenie w historii mundiali. Po raz pierwszy mecz otwarcia turnieju będzie powtórką inauguracyjnego spotkania z wcześniejszej edycji mistrzostw świata. W 2010 roku, gdy gospodarzem była RPA, oba zespoły zmierzyły się na rozpoczęcie turnieju i zremisowały 1:1.

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Meksykanie przystępują do spotkania jako faworyci. Zespół Javiera Aguirre nie przegrał żadnego z siedmiu meczów otwarcia mistrzostw świata od 1994 roku. W tym czasie zanotował pięć zwycięstw i dwa remisy.

Dodatkowo gospodarze turnieju pozostają niepokonani w 2026 roku. W ramach przygotowań do mundialu wygrali trzy kolejne spotkania, a ostatni sparing zakończyli zwycięstwem 5:1 nad Serbią.

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Meksyk – RPA: sytuacja kadrowa

Przed pierwszym gwizdkiem Javier Aguirre otrzymał kilka pozytywnych informacji. Do gry gotowi są César Montes, Edson Álvarez, Luis Chávez i Alexis Vega, którzy wcześniej zmagali się z problemami zdrowotnymi.

Meksyk nie będzie mógł natomiast skorzystać z usług bramkarza Luisa Ángela Malagóna oraz pomocnika Marcela Ruiza. Obaj wypadli z turnieju z powodu kontuzji.

W ataku gospodarzy powinien wystąpić Raúl Jiménez, natomiast między słupkami o miejsce w składzie walczą Raúl Rangel i doświadczony Guillermo Ochoa.

W reprezentacji RPA najważniejszą wiadomością jest powrót do pełnych treningów Aubreya Modiby. Lewy obrońca uporał się z urazem mięśniowym i jest dostępny dla selekcjonera Hugo Broosa.

Poza kadrą znaleźli się natomiast Thapelo Morena oraz Mohau Nkota, którzy nie zdążyli wrócić do zdrowia przed rozpoczęciem turnieju.

Statystyki przemawiają za Meksykiem

Meksyk zajmuje obecnie 14. miejsce w rankingu FIFA, podczas gdy RPA plasuje się na 60. pozycji. Różnicę widać również w doświadczeniu obu reprezentacji na mistrzostwach świata.

El Tri występują na mundialu po raz osiemnasty. Dla RPA będzie to dopiero czwarty udział w turnieju i pierwszy od 2010 roku.

Na korzyść gospodarzy przemawiają także statystyki stadionowe. Meksyk nie przegrał żadnego z siedmiu meczów mistrzostw świata rozegranych na Estadio Azteca. Bilans to pięć zwycięstw i dwa remisy.

RPA przyjeżdża natomiast na mundial po serii pięciu spotkań bez wygranej. Drużyna Hugo Broosa zanotowała w tym czasie trzy remisy i dwie porażki.

W eliminacjach afrykańskich prezentowała się jednak znacznie lepiej, wygrywając swoją grupę przed Nigerią i przegrywając tylko jedno z dziesięciu spotkań.

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Zawodnicy, na których warto zwrócić uwagę

W reprezentacji Meksyku jednym z najciekawszych nazwisk pozostaje Johan Vásquez. Obrońca zdobył trzy bramki w trzech ostatnich meczach klubowych i reprezentacyjnych, a dwa razy otwierał wynik spotkania w narodowych barwach.

Po stronie RPA największe nadzieje wiązane są z Oswinem Appollisem. Skrzydłowy miał udział przy sześciu bramkach podczas eliminacji do mundialu, notując dwa gole i cztery asysty. Żaden inny zawodnik RPA nie może pochwalić się lepszym wynikiem.

W ataku Bafana Bafana kluczową rolę powinien odegrać również napastnik Burnley, Lyle Foster.

Kiedy mecz Meksyk – RPA?

Mecz Meksyk – RPA rozpocznie się 11 czerwca o godzinie 21:00 czasu polskiego i będzie pierwszym spotkaniem mistrzostw świata 2026.