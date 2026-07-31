Motor – Jagiellonia, gdzie oglądać?
Piątkowe zmagania w ramach 2. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zakończą się bardzo ciekawym starciem. A w nim Motor Lublin przed własną publicznością zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Gospodarze rozpoczęli sezon od remisu z Widzewem Łódź (2:2).
Jagiellonia Białystok ma jeszcze lepsze wspomnienia z inauguracyjnej kolejki. Podopieczni Adriana Siemieńca okazali się bowiem lepsi od Korony Kielce (1:0). Nadchodząca rywalizacja w Lublinie zapowiada się niezwykle interesująco.
Motor – Jagiellonia, transmisja w TV
Spotkanie Motor Lublin – Jagiellonia Białystok obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3.
Motor – Jagiellonia, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację możesz śledzić także drogą internetową. Mecz obejrzysz dzięki usługom Canal+ Online.
Motor – Jagiellonia, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Motoru
- remisem
- wygraną Jagiellonii
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Ten mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Drogą online obejrzysz spotkanie w usługach Canal+ Online oraz STS TV.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w piątek (31 lipca) o godzinie 20:30.
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