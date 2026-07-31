Motor Lublin i Jagiellonia Białystok zmierzą się ze sobą w piątkowym meczu PKO Ekstraklasy. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Motor – Jagiellonia, gdzie oglądać?

Piątkowe zmagania w ramach 2. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zakończą się bardzo ciekawym starciem. A w nim Motor Lublin przed własną publicznością zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Gospodarze rozpoczęli sezon od remisu z Widzewem Łódź (2:2).

Jagiellonia Białystok ma jeszcze lepsze wspomnienia z inauguracyjnej kolejki. Podopieczni Adriana Siemieńca okazali się bowiem lepsi od Korony Kielce (1:0). Nadchodząca rywalizacja w Lublinie zapowiada się niezwykle interesująco.

Motor – Jagiellonia, transmisja w TV

Spotkanie Motor Lublin – Jagiellonia Białystok obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3.

Motor – Jagiellonia, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację możesz śledzić także drogą internetową. Mecz obejrzysz dzięki usługom Canal+ Online.

Motor – Jagiellonia, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Motoru

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wygraną Jagiellonii wygraną Motoru

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Gdzie obejrzeć spotkanie Motor – Jagiellonia? Ten mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Drogą online obejrzysz spotkanie w usługach Canal+ Online oraz STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Motor – Jagiellonia? Pierwszy gwizdek wybrzmi w piątek (31 lipca) o godzinie 20:30.

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