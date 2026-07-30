Valletta – Raków, gdzie oglądać?
Raków Częstochowa jest jedną nogą w 3. rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Przed tygodniem ograł Vallettę u siebie 3-1, choć łatwo nie było. To rywale z Malty jako pierwsi trafili do siatki, a Medaliki wzięły się do roboty dopiero po przerwie. Bramki Mahira Emreliego, Patryka Makucha i Stratosa Svarnasa sprawiły, że do rewanżu mogą podejść z większym spokojem.
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Valletta – Raków: transmisja w TV
Mecz eliminacji Ligi Konferencji pomiędzy Vallettą a Rakowem Częstochowa będzie dostępny w telewizji. Transmisję z tej rywalizacji poprowadzi kanał Republika Plus.
Valletta – Raków: transmisja online
Spotkanie będzie dostępne również w internecie. Mecz Valletta – Raków Częstochowa można oglądać na platformie YouTube stacji TV Republika.
Valletta – Raków: kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Valletty
- wygraną Rakowa
- remisem
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Valletta – Raków: kursy bukmacherskie
Liga Konferencji, eliminacje |
30 lipca 2026
19:30
Spotkanie Valletta – Raków Częstochowa będzie transmitowane w telewizji na Republika Plus oraz na kanale YouTube stacji TV Republika.
Spotkanie odbędzie się w czwartek (30 lipca) o godzinie 19:30.