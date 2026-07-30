Valletta - Raków Częstochowa: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz kwalifikacji Ligi Konferencji zaplanowany na czwartek 30 lipca.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mahir Emreli

Valletta – Raków, gdzie oglądać?

Raków Częstochowa jest jedną nogą w 3. rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Przed tygodniem ograł Vallettę u siebie 3-1, choć łatwo nie było. To rywale z Malty jako pierwsi trafili do siatki, a Medaliki wzięły się do roboty dopiero po przerwie. Bramki Mahira Emreliego, Patryka Makucha i Stratosa Svarnasa sprawiły, że do rewanżu mogą podejść z większym spokojem.

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Valletta – Raków: transmisja w TV

Mecz eliminacji Ligi Konferencji pomiędzy Vallettą a Rakowem Częstochowa będzie dostępny w telewizji. Transmisję z tej rywalizacji poprowadzi kanał Republika Plus.

Valletta – Raków: transmisja online

Spotkanie będzie dostępne również w internecie. Mecz Valletta – Raków Częstochowa można oglądać na platformie YouTube stacji TV Republika.

Valletta – Raków: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Valletty

wygraną Rakowa

remisem wygraną Valletty

wygraną Rakowa

remisem 0 Votes

Valletta – Raków: kursy bukmacherskie

Valletta Raków Częstochowa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 lipca 2026 14:29