Valletta – Raków Częstochowa: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (30.07.2026)

18:00, 30. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl

Valletta - Raków Częstochowa: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz kwalifikacji Ligi Konferencji zaplanowany na czwartek 30 lipca.

Mahir Emreli
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mahir Emreli

Valletta – Raków, gdzie oglądać?

Raków Częstochowa jest jedną nogą w 3. rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Przed tygodniem ograł Vallettę u siebie 3-1, choć łatwo nie było. To rywale z Malty jako pierwsi trafili do siatki, a Medaliki wzięły się do roboty dopiero po przerwie. Bramki Mahira Emreliego, Patryka Makucha i Stratosa Svarnasa sprawiły, że do rewanżu mogą podejść z większym spokojem.

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Valletta – Raków: transmisja w TV

Mecz eliminacji Ligi Konferencji pomiędzy Vallettą a Rakowem Częstochowa będzie dostępny w telewizji. Transmisję z tej rywalizacji poprowadzi kanał Republika Plus.

Valletta – Raków: transmisja online

Spotkanie będzie dostępne również w internecie. Mecz Valletta – Raków Częstochowa można oglądać na platformie YouTube stacji TV Republika.

Valletta – Raków: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Valletty
  • wygraną Rakowa
  • remisem
  • wygraną Valletty
  • wygraną Rakowa
  • remisem

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Valletta – Raków: kursy bukmacherskie

Valletta

Liga Konferencji, eliminacje |

30 lipca 2026

19:30

Kursy nie są obecnie dostępne.
Raków Częstochowa
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 lipca 2026 14:29
Gdzie oglądać mecz Valletta – Raków?

Spotkanie Valletta – Raków Częstochowa będzie transmitowane w telewizji na Republika Plus oraz na kanale YouTube stacji TV Republika.

Kiedy odbędzie się mecz Valletta – Raków?

Spotkanie odbędzie się w czwartek (30 lipca) o godzinie 19:30.