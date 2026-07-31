Wisła Płock – Widzew Łódź: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (31.07.2026)

Wisła Płock - Widzew Łódź to mecz 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na stadionie im. Kazimierza Górskiego rozpocznie się w piątek (31 lipca) o godz. 18:00. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja w TV i online.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Fornalczyk

Wisła – Widzew: gdzie oglądać?

Wisła Płock podejmie Widzew Łódź w ramach 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Nafciarze pod wodzą debiutującego na ławce trenerskiej Adama Majewskiego pokonali Raków (2:1) w Częstochowie. Bramkę dla Płocczan zdobył Marcin Flis, który latem dołączył do drużyny z Pogoni Siedlce.

Zdecydowanie lepszej gry oczekiwali od swojego zespołu kibice Widzewa. Łodzianie na własnym obiekcie zremisowali z Motorem Lublin (2:2). W ekipie Aleksandara Vukovicia zadebiutował Karol Świderski, który pojawił się w drugiej części spotkania. – Możliwe są zmiany, oczywiście nie powiem dokładnie, jakim składem wyjdziemy. Przewiduję jednak, że na pewno nie tym samym – przyznał szkoleniowiec.

Wisła – Widzew: transmisja w TV

Spotkanie Wisły Płock z Widzewem Łódź będzie dostępne na żywo na antenie CANAL+ Sport 3. Filip Surma oraz Maciej Łuczak skomentują rywalizację.

Wisła – Widzew: stream online

Mecz Wisła Płock -Widzew Łódź będzie również transmitowany w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18:00.

Wisła – Widzew: sonda

Kto wygra spotkanie w Płocku? Wisła

Będzie remis

Widzew Wisła

Będzie remis

Widzew 0 Votes

Wisła – Widzew: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w swoich ofertach wskazują, że faworytami meczu są piłkarze Widzewa. Jeśli rozważasz wytypowanie wygranej Łodzian, kurs został ustalony na poziomie 2.37. Z kolei zwycięstwo Wisły można obstawić z kursem mniej więcej 3.25, a remis 3.10.

Wisła Płock Widzew Łódź 3.15 3.10 2.42 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 lipca 2026 17:04

Kiedy odbędzie się spotkanie Wisła Płock – Widzew Łódź? Mecz zostanie rozegrany w piątek, 31 lipca, o godzinie 18:00. Gdzie oglądać mecz Wisła Płock – Widzew Łódź? Spotkanie będzie dostępne w telewizji na antenie CANAL+ Sport oraz w serwisie CANAL+ online.

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