Wisła Płock – Widzew Łódź: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (31.07.2026)

Wisła – Widzew: gdzie oglądać?
Wisła Płock podejmie Widzew Łódź w ramach 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Nafciarze pod wodzą debiutującego na ławce trenerskiej Adama Majewskiego pokonali Raków (2:1) w Częstochowie. Bramkę dla Płocczan zdobył Marcin Flis, który latem dołączył do drużyny z Pogoni Siedlce.
Zdecydowanie lepszej gry oczekiwali od swojego zespołu kibice Widzewa. Łodzianie na własnym obiekcie zremisowali z Motorem Lublin (2:2). W ekipie Aleksandara Vukovicia zadebiutował Karol Świderski, który pojawił się w drugiej części spotkania. – Możliwe są zmiany, oczywiście nie powiem dokładnie, jakim składem wyjdziemy. Przewiduję jednak, że na pewno nie tym samym – przyznał szkoleniowiec.
Wisła – Widzew: transmisja w TV
Spotkanie Wisły Płock z Widzewem Łódź będzie dostępne na żywo na antenie CANAL+ Sport 3. Filip Surma oraz Maciej Łuczak skomentują rywalizację.
Wisła – Widzew: stream online
Mecz Wisła Płock -Widzew Łódź będzie również transmitowany w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18:00.
Wisła – Widzew: sonda
Kto wygra spotkanie w Płocku?
- Wisła
- Będzie remis
- Widzew
0 Votes
Wisła – Widzew: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy w swoich ofertach wskazują, że faworytami meczu są piłkarze Widzewa. Jeśli rozważasz wytypowanie wygranej Łodzian, kurs został ustalony na poziomie 2.37. Z kolei zwycięstwo Wisły można obstawić z kursem mniej więcej 3.25, a remis 3.10.
Mecz zostanie rozegrany w piątek, 31 lipca, o godzinie 18:00.
Spotkanie będzie dostępne w telewizji na antenie CANAL+ Sport oraz w serwisie CANAL+ online.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.