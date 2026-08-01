Wieczysta – Lech, gdzie oglądać?
Sobotnie zmagania w ramach 2. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zamknie starcie, w którym Lech Poznań zmierzy się na wyjeździe z Wieczystą Kraków. Kolejorz przystąpi do tego meczu po kompromitującym odpadnięciu z Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski uznali wyższość duńskiego Aarhus.
Wieczysta Kraków natomiast przed tygodniem rozegrała swoje pierwsze spotkanie na poziomie PKO Ekstraklasy i nie będzie wspominała dobrze tego występu. Beniaminek okazał się bowiem gorszy od Radomiaka Radom (1:2). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się jednak niezwykle ciekawie.
Wieczysta – Lech, transmisja w TV
Spotkanie Wieczysta Kraków – Lech Poznań obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3.
Wieczysta – Lech, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację możesz śledzić także drogą internetową. Mecz obejrzysz dzięki usłudze Canal+ Online.
Wieczysta – Lech, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Wieczystej
- remisem
- wygraną Lecha
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Ten mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Drogą online obejrzysz spotkanie w usługach Canal+ Online oraz STS TV.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (1 sierpnia) o godzinie 17:30.
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