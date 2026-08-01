Wieczysta Kraków i Lech Poznań zmierzą się ze sobą w sobotnim meczu PKO Ekstraklasy. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Wieczysta – Lech, gdzie oglądać?

Sobotnie zmagania w ramach 2. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zamknie starcie, w którym Lech Poznań zmierzy się na wyjeździe z Wieczystą Kraków. Kolejorz przystąpi do tego meczu po kompromitującym odpadnięciu z Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski uznali wyższość duńskiego Aarhus.

Wieczysta Kraków natomiast przed tygodniem rozegrała swoje pierwsze spotkanie na poziomie PKO Ekstraklasy i nie będzie wspominała dobrze tego występu. Beniaminek okazał się bowiem gorszy od Radomiaka Radom (1:2). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się jednak niezwykle ciekawie.

Wieczysta – Lech, transmisja w TV

Spotkanie Wieczysta Kraków – Lech Poznań obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3.

Wieczysta – Lech, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację możesz śledzić także drogą internetową. Mecz obejrzysz dzięki usłudze Canal+ Online.

Wieczysta – Lech, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Wieczystej

remisem

wygraną Lecha wygraną Wieczystej

remisem

wygraną Lecha 0 Votes

Gdzie obejrzeć spotkanie Wieczysta – Lech? Ten mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Drogą online obejrzysz spotkanie w usługach Canal+ Online oraz STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Wieczysta – Lech? Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (1 sierpnia) o godzinie 17:30.

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