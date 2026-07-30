GKS Katowice – MSK Zilina: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (30.07.2026)

GKS Katowice – Zilina, gdzie oglądać?
GKS Katowice nie notuje wymarzonego startu sezonu 2026/2027. Inauguracja przypadła na wyjazdowe starcie z MSK Ziliną, przegrane 1-2. Do rewanżu ekipa Rafała Góraka przystępuje więc ze świadomością, że w pierwszej kolejności musi odrobić straty, by w ogóle myśleć o awansie do 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Jej atutem może być fakt, że zagra przed własną publicznością.
W międzyczasie GKS nieudanie rozpoczął też ligowe zmagania, bowiem przegrał na wyjeździe z Wisłą Kraków 1-2. Rewanżowe starcie z Ziliną to szansa, aby zmazać plamę i wreszcie się odbić po dwóch mizernych występach.
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GKS Katowice – Zilina: transmisja w TV
Drugie spotkanie II rundy kwalifikacji Ligi Konferencji będzie można obejrzeć w otwartej telewizji. Transmisję z meczu GKS Katowice – MSK Zilina przeprowadzi TVP Sport.
GKS Katowice – Zilina: transmisja online
Spotkanie będzie dostępne również w internecie. Mecz GKS Katowice – MSK Zilina można oglądać za pośrednictwem TVPSport.pl, a także w aplikacji TVP Sport, dostępnej na urządzenia mobilne oraz telewizory Smart TV.
GKS Katowice – Zilina: kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Ziliny
- wygraną GKS-u Katowice
- remisem
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GKS Katowice – Zilina: kursy bukmacherskie
Liga Konferencji, eliminacje |
30 lipca 2026
20:30
Spotkanie GKS Katowice – Zilina będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP Sport i na stronie TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport.
Spotkanie odbędzie się w czwartek (30 lipca) o godzinie 20:30.