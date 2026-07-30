GKS Katowice – MSK Zilina: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (30.07.2026)

19:00, 30. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl

GKS Katowice - MSK Zilina: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz kwalifikacji Ligi Konferencji zaplanowany na czwartek 30 lipca.

Rafał Górak
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

GKS Katowice – Zilina, gdzie oglądać?

GKS Katowice nie notuje wymarzonego startu sezonu 2026/2027. Inauguracja przypadła na wyjazdowe starcie z MSK Ziliną, przegrane 1-2. Do rewanżu ekipa Rafała Góraka przystępuje więc ze świadomością, że w pierwszej kolejności musi odrobić straty, by w ogóle myśleć o awansie do 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Jej atutem może być fakt, że zagra przed własną publicznością.

W międzyczasie GKS nieudanie rozpoczął też ligowe zmagania, bowiem przegrał na wyjeździe z Wisłą Kraków 1-2. Rewanżowe starcie z Ziliną to szansa, aby zmazać plamę i wreszcie się odbić po dwóch mizernych występach.

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GKS Katowice – Zilina: transmisja w TV

Drugie spotkanie II rundy kwalifikacji Ligi Konferencji będzie można obejrzeć w otwartej telewizji. Transmisję z meczu GKS Katowice – MSK Zilina przeprowadzi TVP Sport.

GKS Katowice – Zilina: transmisja online

Spotkanie będzie dostępne również w internecie. Mecz GKS Katowice – MSK Zilina można oglądać za pośrednictwem TVPSport.pl, a także w aplikacji TVP Sport, dostępnej na urządzenia mobilne oraz telewizory Smart TV.

GKS Katowice – Zilina: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Ziliny
  • wygraną GKS-u Katowice
  • remisem
  • wygraną Ziliny
  • wygraną GKS-u Katowice
  • remisem

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GKS Katowice – Zilina: kursy bukmacherskie

GKS Katowice

Liga Konferencji, eliminacje |

30 lipca 2026

20:30

Kursy nie są obecnie dostępne.
MSK Zilina
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 lipca 2026 14:50
Gdzie oglądać mecz GKS Katowice – Zilina?

Spotkanie GKS Katowice – Zilina będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP Sport i na stronie TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport.

Kiedy odbędzie się mecz GKS Katowice – Zilina?

Spotkanie odbędzie się w czwartek (30 lipca) o godzinie 20:30.