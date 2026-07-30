GKS Katowice – MSK Zilina: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (30.07.2026)

GKS Katowice - MSK Zilina: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz kwalifikacji Ligi Konferencji zaplanowany na czwartek 30 lipca.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

GKS Katowice – Zilina, gdzie oglądać?

GKS Katowice nie notuje wymarzonego startu sezonu 2026/2027. Inauguracja przypadła na wyjazdowe starcie z MSK Ziliną, przegrane 1-2. Do rewanżu ekipa Rafała Góraka przystępuje więc ze świadomością, że w pierwszej kolejności musi odrobić straty, by w ogóle myśleć o awansie do 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Jej atutem może być fakt, że zagra przed własną publicznością.

W międzyczasie GKS nieudanie rozpoczął też ligowe zmagania, bowiem przegrał na wyjeździe z Wisłą Kraków 1-2. Rewanżowe starcie z Ziliną to szansa, aby zmazać plamę i wreszcie się odbić po dwóch mizernych występach.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

GKS Katowice – Zilina: transmisja w TV

Drugie spotkanie II rundy kwalifikacji Ligi Konferencji będzie można obejrzeć w otwartej telewizji. Transmisję z meczu GKS Katowice – MSK Zilina przeprowadzi TVP Sport.

GKS Katowice – Zilina: transmisja online

Spotkanie będzie dostępne również w internecie. Mecz GKS Katowice – MSK Zilina można oglądać za pośrednictwem TVPSport.pl, a także w aplikacji TVP Sport, dostępnej na urządzenia mobilne oraz telewizory Smart TV.

GKS Katowice – Zilina: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Ziliny

wygraną GKS-u Katowice

remisem wygraną Ziliny

wygraną GKS-u Katowice

remisem 0 Votes

GKS Katowice – Zilina: kursy bukmacherskie

GKS Katowice MSK Zilina Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 lipca 2026 14:50